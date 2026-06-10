Dibu Martínez se animó a predecir el camino de Argentina en el Mundial 2026: ¿se viene la...?
El Dibu, principal arquero de la Selección Argentina, anticipó cómo imagina la defensa del título y aseguró que la Albiceleste será campeona.
La Selección Argentina ya dejó atrás los amistosos preparatorios y se enfoca de lleno en el debut frente a Argelia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, Emiliano Dibu Martínez fue protagonista de una curiosa predicción sobre el futuro del equipo en el torneo.
Durante una dinámica organizada por Zoomex, el arquero realizó un pronóstico del cuadro desde los octavos de final y no dudó en ubicar a la Albiceleste en lo más alto. Según su visión, el seleccionado nacional defenderá con éxito el título conseguido en Qatar 2022 y se consagrará bicampeón del mundo.
El camino que imagina Dibu Martínez para la Selección Argentina
En el recorrido planteado por el arquero, Argentina eliminará a España en los octavos de final. Más adelante, en cuartos, volverá a cruzarse con Francia, rival al que también dejaría en el camino para avanzar a las semifinales. Ya entre los cuatro mejores, el equipo de Lionel Scaloni enfrentaría a Inglaterra. Para Martínez, ese encuentro terminaría igualado tras los 120 minutos y se resolvería por penales, con festejo argentino.
La gran final, según el pronóstico del marplatense, tendría un condimento especial: sería ante Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Dibu anticipó otro empate luego del tiempo suplementario y una nueva definición desde los doce pasos, con la Selección Argentina levantando nuevamente la Copa del Mundo.
Mientras tanto, el arquero atraviesa la etapa final de recuperación de la fractura en uno de sus dedos que sufrió defendiendo los colores de Aston Villa. El próximo viernes será una jornada clave para determinar si está en condiciones de volver a entrenarse con normalidad. A partir de esa evaluación, Scaloni y su cuerpo técnico definirán si Martínez podrá estar disponible para el debut frente a Argelia o si Gerónimo Rulli ocupará el arco hasta que el campeón del mundo recupere su mejor condición física.
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