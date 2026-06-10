Dibu Martínez se animó a predecir el camino de Argentina en el Mundial 2026: ¿se viene la...?

Mientras tanto, el arquero atraviesa la etapa final de recuperación de la fractura en uno de sus dedos que sufrió defendiendo los colores de Aston Villa. El próximo viernes será una jornada clave para determinar si está en condiciones de volver a entrenarse con normalidad. A partir de esa evaluación, Scaloni y su cuerpo técnico definirán si Martínez podrá estar disponible para el debut frente a Argelia o si Gerónimo Rulli ocupará el arco hasta que el campeón del mundo recupere su mejor condición física.

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