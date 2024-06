El exarquero de la Selección Argentina que se rindió ante Dibu Martínez

Abbondanzieri al banco Abbondanzieri al banco Télam

“A mí el Dibu me encanta, yo me veo muy reflejado en él. A vos te sale el Dibu y no sabés dónde definir. Había un periodista que me criticaba en Boca porque yo sacaba las pelotas con el pie, y así, con una atajada con el pie, nos terminó salvando el Dibu”, destacó en una entrevista con TyC Sports.

Al ser consultado por su actuación en los penales, una de las cualidades destacadas que le valieron varias alegrías al Xeneize, el Pato afirmó: “Él iba creciendo y le iba bien, hablaba y lo hacía bien”.

El Pato también compartió sus experiencias jugando con tres de los más grandes futbolistas argentinos: Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi. “Con Leo jugábamos mucho en las concentraciones, también él después me llevó a los partidos de beneficio que hizo por todo el mundo”, recordó, subrayando el privilegio de haber compartido cancha con estos legendarios jugadores.