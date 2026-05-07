Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Aston Villa vs. Nottingham Forest

Más allá de la derrota en el primer partido de la serie, el conjunto villano atraviesa una temporada positiva tanto a nivel local como internacional. En la Premier League se mantiene en la quinta posición, lugar que le permitiría clasificarse a la próxima edición de la Champions League, uno de los grandes objetivos institucionales. Sin embargo, el equipo llega golpeado después de perder 2-1 frente al Tottenham en su última presentación por el campeonato inglés.

La campaña del Aston Villa en la Europa League viene siendo sólida. Terminó segundo en la fase de liga y logró clasificarse directamente a los octavos de final, evitando una ronda extra de playoffs. Luego dejó en el camino al Lille y al Bologna, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Del otro lado estará un Nottingham Forest que atraviesa un presente inesperadamente positivo. El equipo logró construir una campaña europea de menor a mayor y llega a esta instancia tras eliminar a rivales importantes como Fenerbahce, Midtjylland y Porto.

nottingham

En la Premier League también viene mostrando señales de recuperación. En su última presentación dio uno de los grandes golpes de la fecha al derrotar 3-1 al Chelsea en Stamford Bridge, resultado que fortaleció el ánimo del plantel antes de esta semifinal decisiva.

De todos modos, el panorama doméstico todavía no es completamente tranquilo para el Forest. El equipo aún no aseguró matemáticamente su permanencia en la máxima categoría inglesa y continúa involucrado en la pelea por evitar el descenso. Actualmente mantiene una diferencia de seis puntos respecto a la zona roja cuando todavía quedan nueve unidades en juego.

Ese contexto convierte a la Europa League en una motivación extra para el conjunto inglés, que sueña con alcanzar una final continental mientras intenta sostenerse en la Premier. El calendario tampoco le dará respiro, ya que luego deberá enfrentar a Newcastle, Manchester United y Bournemouth.

Aston Villa vs. Nottingham Forest, por Europa League: probables formaciones

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. DT: Unai Emery.

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovi, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood. DT: Vítor Pereira.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs. Nottingham Forest

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.