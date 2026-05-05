El ídolo de Boca que pidió al Dibu Martínez para el arco: "Yo le propongo venir"

Sin embargo, la realidad marca que la operación sería extremadamente compleja. Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa hasta 2029 y continúa compitiendo al más alto nivel en Europa, donde además despierta el interés de equipos importantes. De hecho, en mercados anteriores estuvo en la órbita de gigantes como el Manchester United.

Además, el propio arquero ya había sido claro respecto a un eventual regreso al fútbol argentino: "Mi vuelta es muy difícil por los objetivos que quiero cumplir, pero nunca se sabe. No jugaría ni para Boca, ni para River, ni ningún otro club en Argentina. Solo en el Rojo”. Una declaración que enfría cualquier ilusión inmediata desde la Ribera.

dibu martinez

Incluso fue más allá al analizar su futuro: “Muy difícil, yo si quiero volver quería volver bien, como estoy ahora. Creo que las últimas balas se van perdiendo". Sus palabras reflejan una carrera aún proyectada en el máximo nivel competitivo, lejos de un regreso cercano al país.

La historia entre el Dibu y Boca tiene un capítulo poco conocido. Cuando era apenas un niño, el arquero tuvo la oportunidad de probarse en el club, pero no fue seleccionado. “Me dijeron que tenían otros buenos arqueros. Yo era joven, todavía tenía que progresar", recordó tiempo atrás. A pesar de ese pasado, nunca ocultó su admiración por el ambiente del fútbol argentino y, en particular, por la hinchada xeneize: "El mejor público es el de Argentina. Cualquier hinchada en Argentina podría ser la mejor, pero creo que la de Boca Juniors está por encima".