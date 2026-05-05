El ídolo de Boca que pidió al Dibu Martínez para el arco: "Yo le propongo venir"
El histórico exarquero del Xeneize planteó la necesidad de sumar jerarquía en el arco y no dudó en imaginar un plan para tentar al campeón del mundo, pese a las dificultades que implica su llegada.
El nombre de Emiliano "Dibu" Martínez volvió a instalarse en el mundo Boca, esta vez a partir de una declaración que mezcla deseo, ambición y cierta dosis de fantasía. Quien lo puso en escena fue Carlos Navarro Montoya, una voz más que autorizada en la historia del club, que no dudó en proponer al campeón del mundo como el arquero ideal para reforzar al equipo.
El “Mono”, multicampeón con el Xeneize, considera que el arco es un puesto clave que debe ser jerarquizado de cara a los desafíos del segundo semestre, especialmente pensando en las instancias decisivas de la Copa Libertadores. Si bien Leandro Brey respondió cuando le tocó ocupar el lugar tras la lesión de Agustín Marchesín, la idea de sumar una figura de peso internacional aparece como una apuesta fuerte.
En ese sentido, Navarro Montoya fue contundente al expresar su postura: "Boca es un lugar de excelencia. Si Boca tiene que ir a buscar un arquero titular, yo no tengo dudas: me tomo un avión, bajo en Londres, hago la conexión en Birmingham y voy a buscar al Dibu Martínez". La frase no solo refleja su convicción, sino también la dimensión del nombre que imagina para el puesto.
Lejos de quedarse en una simple declaración, el exguardameta incluso detalló cómo encararía ese hipotético contacto: “Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a ser de su vida, qué va a hacer, porque hace muchos años está en Europa. Su mujer es portuguesa, vive hace muchos años en Inglaterra. Tiene una vida armada allá en Inglaterra, pero le pregunto...”. Una idea que mezcla cercanía y estrategia para intentar seducir a un futbolista consolidado en la élite.
Sin embargo, la realidad marca que la operación sería extremadamente compleja. Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa hasta 2029 y continúa compitiendo al más alto nivel en Europa, donde además despierta el interés de equipos importantes. De hecho, en mercados anteriores estuvo en la órbita de gigantes como el Manchester United.
Además, el propio arquero ya había sido claro respecto a un eventual regreso al fútbol argentino: "Mi vuelta es muy difícil por los objetivos que quiero cumplir, pero nunca se sabe. No jugaría ni para Boca, ni para River, ni ningún otro club en Argentina. Solo en el Rojo”. Una declaración que enfría cualquier ilusión inmediata desde la Ribera.
Incluso fue más allá al analizar su futuro: “Muy difícil, yo si quiero volver quería volver bien, como estoy ahora. Creo que las últimas balas se van perdiendo". Sus palabras reflejan una carrera aún proyectada en el máximo nivel competitivo, lejos de un regreso cercano al país.
La historia entre el Dibu y Boca tiene un capítulo poco conocido. Cuando era apenas un niño, el arquero tuvo la oportunidad de probarse en el club, pero no fue seleccionado. “Me dijeron que tenían otros buenos arqueros. Yo era joven, todavía tenía que progresar", recordó tiempo atrás. A pesar de ese pasado, nunca ocultó su admiración por el ambiente del fútbol argentino y, en particular, por la hinchada xeneize: "El mejor público es el de Argentina. Cualquier hinchada en Argentina podría ser la mejor, pero creo que la de Boca Juniors está por encima".
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