El gigante inglés que quiere al Dibu Martínez para reemplazar a una leyenda

Dibu Martínez, un nombre consolidado en Europa

Desde su arribo al Aston Villa, el marplatense construyó una carrera ascendente que lo sitúa entre los mejores arqueros del mundo. Su papel decisivo en la conquista del Mundial 2022 y su regularidad en el campeonato inglés han potenciado su valor de mercado, atrayendo la atención de diversos clubes de élite. Ante la posibilidad de perder a su capitán, en Birmingham ya comenzaron a analizar alternativas, mencionándose en Inglaterra a James Trafford como el principal apuntado para suceder al argentino en caso de transferencia.