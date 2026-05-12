El gigante inglés que quiere al Dibu Martínez para reemplazar a una leyenda
El arquero de la Selección Argentina gana fuerza como potencial refuerzo en el próximo mercado de pases, según la prensa de Inglaterra: todos los detalles.
El mercado de pases aún no comenzó formalmente, pero el Liverpool ya proyecta movimientos de alto impacto en su estructura. En las últimas horas, el nombre de Emiliano Martínez, actual figura del Aston Villa, cobró relevancia como el principal candidato para custodiar el arco de los "Reds" ante una eventual vacante.
La búsqueda de un nuevo arquero en Liverpool responde a la incertidumbre que rodea la continuidad de su actual estrella bajo los tres palos. La posible salida de Alisson Becker, referente ineludible de la etapa reciente, es un escenario que el club ya contempla ante el marcado interés desde Italia, donde la Juventus sigue de cerca su situación contractual.
Ante este panorama, el perfil del "Dibu" encaja perfectamente en lo que busca la dirigencia de Anfield, que valora su experiencia, personalidad y liderazgo, además de la capacidad de adaptación inmediata que ofrece al ya conocer la Premier League.
Dibu Martínez, un nombre consolidado en Europa
Desde su arribo al Aston Villa, el marplatense construyó una carrera ascendente que lo sitúa entre los mejores arqueros del mundo. Su papel decisivo en la conquista del Mundial 2022 y su regularidad en el campeonato inglés han potenciado su valor de mercado, atrayendo la atención de diversos clubes de élite. Ante la posibilidad de perder a su capitán, en Birmingham ya comenzaron a analizar alternativas, mencionándose en Inglaterra a James Trafford como el principal apuntado para suceder al argentino en caso de transferencia.
La contratación del campeón del mundo representaría un giro simbólico y futbolístico para el equipo de Merseyside. Reemplazar a una figura de la jerarquía de Alisson requiere un nombre con personalidad probada en escenarios de máxima presión, requisito que el "Dibu" cumple con creces. Aunque todavía no se han iniciado negociaciones oficiales ni se ha presentado una oferta formal, el rumor se instala con fuerza en Gran Bretaña de cara a uno de los movimientos más significativos del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario