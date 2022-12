La tremenda arenga de Dibu Martínez en el entretiempo de la semifinal ante Croacia

messi dibu martinez nena seleccion.jpg

Y fue muy claro con su mensaje: "Arco en cero, muchachos. Me van a tener que matar para meterme un gol. Muchachos, el que no está levanta la mano, eh, no regalamos nada, no regalamos nada".

Además, Rodrigo De Paul, otro de los referentes de este equipo, agregó en medio de las palabras del arquero mientras Lionel Messi y Nicolás Tagliafico cerraban la fila de regreso: "Todo igual, no le bajamos eh..!".

