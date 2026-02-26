Diego Costa apuntó contra Simeone: "Cholo, me debés la mitad de tu sueldo"

En contraste con el mensaje hacia Simeone, sus conceptos sobre José Mourinho fueron elogiosos. “Para mí es de los mejores entrenadores que tuve”, aseguró sobre el técnico portugués que lo dirigió en Inglaterra y con quien mantuvo una relación cercana. También hubo espacio para hablar de su paso por la Selección española, una elección que siempre despertó debate. “Fui a jugar con España, pero nunca dejé de sentirme un extranjero”, reconoció. Incluso se permitió una autocrítica sobre sus hábitos fuera de la cancha. “Tomaba refrescos, Coca-Cola, no soy un buen ejemplo con la comida”, confesó entre risas.