Diego Costa apuntó contra Simeone: "Cholo, me debés la mitad de tu sueldo"

El histórico delantero lanzó esa frase sobre el DT en un podcast y dejó definiciones sin filtro sobre el Atlético de Madrid, Mourinho y la Selección española.
Diego Costa volvió a ser noticia tras una entrevista en la que apuntó contra Diego Simeone con una frase provocadora. El exdelantero del Atlético de Madrid habló de su carrera, recordó su salida al Chelsea y dejó reflexiones sobre José Mourinho y la Selección española.
En el adelanto de la entrevista, el exdelantero del Colchonero lanzó una frase que generó impacto inmediato entre los hinchas rojiblancos. “Los brasileños no son como los argentinos. Cholo, vos a mí me debés la mitad de tu sueldo”, expresó mirando a cámara y señalándose, fiel a su tono irónico y desafiante.
Más allá de la provocación, Costa también reflexionó sobre su paso por el club madrileño. Definió al Atlético como “el más importante de mi carrera y también el que más daño me hizo”, dejando entrever sentimientos encontrados sobre aquella etapa.
Consultado acerca de su salida al Chelsea en 2014, el delantero fue tajante y dejó flotando la sensación de que aquella decisión todavía le genera dudas. Si bien no profundizó en detalles, sus palabras reflejaron que la despedida de Madrid no fue sencilla y que luego todo fue cuesta arriba para encontrar su mejor versión.
En contraste con el mensaje hacia Simeone, sus conceptos sobre José Mourinho fueron elogiosos. “Para mí es de los mejores entrenadores que tuve”, aseguró sobre el técnico portugués que lo dirigió en Inglaterra y con quien mantuvo una relación cercana. También hubo espacio para hablar de su paso por la Selección española, una elección que siempre despertó debate. “Fui a jugar con España, pero nunca dejé de sentirme un extranjero”, reconoció. Incluso se permitió una autocrítica sobre sus hábitos fuera de la cancha. “Tomaba refrescos, Coca-Cola, no soy un buen ejemplo con la comida”, confesó entre risas.
