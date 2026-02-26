Martín Demichelis tiene nuevo club: tendrá la difícil misión de salvarlo del descenso

image

Para Demichelis será su primera experiencia como entrenador principal en España y la segunda en el continente europeo. Su paso anterior fue al frente del equipo B del Bayern Múnich, donde comenzó su recorrido en los bancos y adquirió rodaje en el desarrollo de juveniles y en la gestión de planteles competitivos. Ahora, el desafío será completamente distinto: asumir en plena competencia y con el objetivo inmediato de sumar puntos para evitar la pérdida de categoría.