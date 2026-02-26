Martín Demichelis tiene nuevo club: tendrá la difícil misión de salvarlo del descenso
El entrenador argentino tiene todo encaminado para asumir en el conjunto español, que pelea por mantener la categoría en LaLiga, y afrontará el desafío de evitar el descenso.
El futuro de Martín Demichelis parece estar nuevamente ligado al fútbol europeo. Tras más de nueve meses sin dirigir luego de su etapa en Rayados de Monterrey, el director técnico oriundo de Justiniano Posse alcanzó un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador del RCD Mallorca, institución que atraviesa un momento delicado en LaLiga de España.
Según pudo saberse, las conversaciones avanzaron con rapidez después de que el club balear anunciara la salida de Jagoba Arrasate. La dirigencia evaluó distintas alternativas y terminó inclinándose por el exdefensor argentino, convencida de que su perfil encaja con la urgencia deportiva que atraviesa el equipo. Solo restan formalidades administrativas para que el acuerdo verbal quede plasmado en los documentos oficiales.
Para Demichelis será su primera experiencia como entrenador principal en España y la segunda en el continente europeo. Su paso anterior fue al frente del equipo B del Bayern Múnich, donde comenzó su recorrido en los bancos y adquirió rodaje en el desarrollo de juveniles y en la gestión de planteles competitivos. Ahora, el desafío será completamente distinto: asumir en plena competencia y con el objetivo inmediato de sumar puntos para evitar la pérdida de categoría.
El difícil momento que atraviesa Mallorca, el nuevo club de Martín Demichelis
Mallorca se encuentra actualmente en zona de descenso y el margen de error es mínimo. Con un máximo de 13 partidos por delante en el calendario, el entrenador argentino deberá trabajar contrarreloj para darle identidad y resultados a un plantel golpeado. El debut podría producirse en la fecha 27, cuando el conjunto balear visite El Sadar para enfrentar a Osasuna en un duelo directo por la permanencia.
El cierre del campeonato no será sencillo. En el horizonte aparecen compromisos exigentes, como la recepción al Real Madrid a comienzos de abril y otros cruces ante rivales de peso como Villarreal y Valencia. También tendrá salidas complejas frente a Girona, Getafe y Elche, encuentros que podrían definir el destino del club en la elite.
Si se concretan los pasos formales en las próximas horas, Demichelis viajará a España para firmar su contrato y asumir oficialmente. Será una prueba determinante en su carrera como entrenador, con la presión de sostener a Mallorca en la máxima categoría y consolidar su nombre en el competitivo fútbol europeo.
