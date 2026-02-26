Buenas noticias para Claudio Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Uno de los que encendió las alarmas fue Marcelo Weigandt. El lateral sufrió una dura infracción en Salta y terminó el encuentro con mucho dolor en su tobillo izquierdo. Sin embargo, según pudo saberse, mostró una buena evolución en las últimas horas y estaría en condiciones de integrar la lista de convocados. El lateral, que regresó de su préstamo en Inter Miami, logró ganarse un lugar cuando parecía que tendría pocas oportunidades y ahora buscará sostener su presencia en el equipo.