Racing vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La Academia tiene la intención de consolidar su recuperación, mientras el conjunto mendocino busca seguir en lo más alto y hacer historia en Avellaneda.
Este jueves desde las 17:15, el Estadio Presidente Perón será escenario de un cruce con promesa de alto voltaje por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Racing llega con el objetivo de confirmar que dejó atrás su inicio irregular y que volvió a identificarse con la idea futbolística que pregona Gustavo Costas. Del otro lado estará Independiente Rivadavia, uno de los equipos más sólidos del campeonato, que atraviesa un presente que ilusiona a todo Mendoza.
La Academia viene de atravesar un tramo complejo en el arranque del año, con tres caídas consecutivas que encendieron alarmas. Sin embargo, el equipo logró reacomodarse, recuperar funcionamiento y sumar puntos que le devolvieron confianza. El empate sin goles ante Boca dejó sensaciones encontradas, pero también evidenció una mejora en la estructura colectiva.
Costas, convencido de regresar a las bases que le dieron identidad al equipo, apostó por mayor equilibrio y presión alta, aunque deberá realizar ajustes en defensa ante una nueva lesión muscular que obliga a rearmar la última línea. El desafío no será menor.
La Lepra mendocina atraviesa un momento de plenitud. Líder de la Zona B y también de la Tabla Anual, el equipo conducido por Alfredo Berti llega fortalecido tras una remontada vibrante por 3-2 frente a su homónimo de Avellaneda. Ese triunfo no solo significó volver a sumar de a tres, sino también confirmar su carácter competitivo. Con Sebastián Villa como bandera ofensiva y una estructura que combina intensidad y efectividad, el Azul del Parque se ilusiona con dar otro golpe fuera de casa.
En Avellaneda saben que una victoria los colocaría con 10 puntos y dentro de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B, un objetivo que parecía lejano tras el mal comienzo. Para los del interior, en tanto, un triunfo implicaría sostener los 18 puntos que hoy lo posicionan como el mejor equipo del año y consolidar su liderazgo tanto en su grupo como en la tabla general de 2026.
El contexto, entonces, convierte al cruce en mucho más que un partido de fecha regular: es una prueba de carácter para ambos. Con dos realidades en alza y aspiraciones concretas, el choque en Avellaneda promete ser uno de los puntos altos de la jornada.
Racing vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Racing vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Racing vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 17.15.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: ESPN Premium.
