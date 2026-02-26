Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Verde necesita hacerse fuerte en casa para escapar del fondo, mientras el Tatengue llega revitalizado tras reencontrarse con el gol y sueña con crecer en la Zona A.
En simultáneo con el partido de Avellaneda, desde las 17:15 en el Estadio Eva Perón, Sarmiento y Unión protagonizarán un cruce determinante por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Junín intentará sostener su fortaleza como local para comenzar a salir de la zona comprometida en la tabla de promedios, mientras que el conjunto santafesino buscará sumar fuera de casa por primera vez en el certamen.
La realidad del Verde es clara y sin matices: ha mostrado dos caras bien definidas. En su estadio logró hacerse fuerte y sumar puntos vitales, pero fuera de Junín los resultados no lo acompañaron. Esa irregularidad lo mantiene en una posición incómoda, especialmente en la tabla de promedios, donde cada fecha adquiere un valor determinante. Facundo Sava apuesta al orden táctico y a la eficacia de sus delanteros como principales argumentos para revertir el panorama y acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.
El último compromiso dejó sabor amargo para Sarmiento, que cayó como visitante en un contexto especial, en un encuentro marcado por la emotividad. Ahora, de regreso ante su público, buscará reencontrarse con la versión que mejores resultados le dio. La necesidad de sumar de a tres no solo responde a la tabla actual, sino también a la urgencia de comenzar a construir una campaña más sólida que le permita despegar definitivamente del fondo.
El Tatengue por su parte, llega con otro ánimo. El triunfo frente a Aldosivi significó un desahogo luego de una racha en la que el gol se había convertido en una preocupación constante. Leonardo Madelón consiguió que su equipo recuperara confianza ofensiva y ahora pretende trasladar esa mejoría a condición de visitante, una cuenta pendiente en este Apertura. Ahora intentará escalar posiciones en la Zona A y consolidar un funcionamiento que le permita aspirar a algo más que la mitad de tabla.
Con objetivos diferentes pero urgencias compartidas, el cruce en Junín se presenta como un punto de inflexión para ambos. El local necesita confirmar que su localía puede ser el sostén de su campaña; la visita quiere demostrar que su recuperación no fue circunstancial. En un torneo parejo y de márgenes estrechos, cada detalle puede inclinar la balanza.
Julián Palacios abrió el marcador para el Tatengue:
Brahian Cuello estiró la ventaja:
Sarmiento vs. Unión: probables formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña; Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Sarmiento vs. Unión: otros datos
- Hora: 17.15.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports Premium.
