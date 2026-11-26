Diego Martínez dejó Huracán: los números del segundo ciclo y los motivos de su salida
Luego de un año que marcará un futuro sin copas internacionales en el horizonte, el entrenador y la dirigencia acordaron finalizar el vínculo después de una temporada.
Diego Martínez ya no es el entrenador de Huracán. Luego de una reunión con Abel Poza, ambas partes resolvieron ponerle punto final a su segunda etapa en el club, que se extendió durante un año y estuvo marcada por los altibajos futbolísticos.
La salida se produjo después de la eliminación ante Instituto en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El Globo también había quedado afuera en los cuartos del Apertura, tras eliminar a Boca en la Bombonera y perder frente a Argentinos Juniors. En la Copa Argentina, en tanto, cayó por 1-0 ante Barracas Central en los 16avos de final.
Los números de Diego Martínez en Huracán
El segundo ciclo del entrenador terminó con un balance de 39 partidos, 14 triunfos, 11 empates y 14 derrotas. A esos resultados se sumó un objetivo que no pudo cumplir: Huracán finalizó 15° en la tabla anual y no consiguió clasificarse a las copas internacionales de 2027.
La irregularidad y los problemas para encontrar el equipo
Uno de los aspectos que más condicionó su gestión fue la falta de continuidad. El equipo consiguió victorias importantes ante San Lorenzo, River, Boca y Racing, pero también dejó puntos en el camino frente a rivales como Deportivo Riestra y Estudiantes de Río Cuarto.
Martínez tampoco logró consolidar una formación titular estable. Las constantes modificaciones impidieron que el Globo encontrara una estructura confiable, aunque Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron dos de los futbolistas más destacados.
En un contexto de malestar de los hinchas, que incluso llegaron a pedir su regreso a Boca, la salida de común acuerdo busca descomprimir la situación. Ahora, la dirigencia deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar la reconstrucción del equipo. Por su parte, Martínez aparece como una alternativa para dirigir a Tigre, aunque también tendría otras propuestas sobre la mesa.
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