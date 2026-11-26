En un contexto de malestar de los hinchas, que incluso llegaron a pedir su regreso a Boca, la salida de común acuerdo busca descomprimir la situación. Ahora, la dirigencia deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar la reconstrucción del equipo. Por su parte, Martínez aparece como una alternativa para dirigir a Tigre, aunque también tendría otras propuestas sobre la mesa.