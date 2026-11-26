Alexander Barboza se ilusiona con otra Copa Libertadores: la predicción antes de la final
El defensor argentino de Palmeiras buscará conquistar su segundo título continental, después de haber levantado el trofeo en 2024 con Botafogo.
Alexander Barboza palpita una nueva final de la Copa Libertadores 2026 y no esconde su optimismo. El defensor argentino de Palmeiras se enfrentará a Estudiantes de La Plata este sábado, desde las 17, en Montevideo, con la posibilidad de conquistar el máximo trofeo continental por segunda vez en su carrera.
El futbolista ya sabe lo que significa levantar la Libertadores. En 2024 fue campeón con Botafogo, que derrotó a Atlético Mineiro en la definición, y ahora buscará repetir aquella conquista con la camiseta del conjunto paulista. En la previa del encuentro ante el Pincha, el ex Defensa y Justicia habló con Palmeiras TV y dejó una declaración que refleja su confianza en conseguir nuevamente el título.
La predicción de Barboza para la final de la Libertadores
"Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa (Botafogo vs. Atlético Mineiro) y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa, que es Uruguay", manifestó el defensor.
De esta manera, el argentino anticipó que el Verdao se quedará con el trofeo y destacó el significado especial que tendrá disputar la definición en Uruguay, un país con el que mantiene un vínculo cercano.
La familia de Barboza estará presente en la final entre Palmeiras y Estudiantes
Además de la posibilidad de conseguir otro título internacional, el futbolista valoró que sus seres queridos puedan acompañarlo en una jornada tan importante. "Es un sentimiento muy bonito saber que mi familia va a estar aquí para presenciar ese momento", agregó.
Barboza tendrá así la oportunidad de repetir la consagración que consiguió hace dos temporadas con Botafogo, aunque esta vez con Palmeiras y frente a un Estudiantes que también buscará quedarse con la gloria continental.
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