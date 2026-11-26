El futbolista ya sabe lo que significa levantar la Libertadores. En 2024 fue campeón con Botafogo, que derrotó a Atlético Mineiro en la definición, y ahora buscará repetir aquella conquista con la camiseta del conjunto paulista. En la previa del encuentro ante el Pincha, el ex Defensa y Justicia habló con Palmeiras TV y dejó una declaración que refleja su confianza en conseguir nuevamente el título.