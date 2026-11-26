Con el horario original, una definición de esas características podía extenderse hasta la madrugada del lunes. Por eso, adelantar el comienzo permitirá que el partido termine más temprano sin necesidad de modificar el día de disputa.

¿Cómo quedó el cronograma de los cuartos de final del Clausura?

La reprogramación también alcanzó al encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, que pasó de las 17.30 a las 17 del domingo.

El cambio de Boca-Gimnasia también generó la posibilidad de modificar el horario del amistoso de la Selección Argentina femenina ante Alemania, previsto para las 20.15 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Sin embargo, por el momento, ese compromiso mantiene su programación.