Boca-Gimnasia cambia de horario: por qué se adelantaron los cuartos del Clausura
La modificación fue solicitada por el Xeneize debido al desgaste del plantel y a la cercanía de la final de la Copa Argentina ante Platense.
Boca consiguió modificar el horario de su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Gimnasia este domingo a las 20.30 en la Bombonera, por los cuartos de final, luego de que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) aceptara el pedido del club para adelantar el encuentro.
Originalmente, el partido estaba programado para las 22, pero la dirigencia xeneize gestionó el cambio con el objetivo de reducir el impacto de una agenda cargada de compromisos. El principal motivo es la cercanía de la final de la Copa Argentina ante Platense, que se disputará el miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero.
¿Por qué Boca pidió adelantar el partido ante Gimnasia?
La modificación estuvo relacionada con el desgaste que acumula el plantel después de una seguidilla de encuentros decisivos. El conjunto azul y oro viene de disputar la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, regresó a la Argentina durante la madrugada del lunes y este miércoles volvió a jugar en la Bombonera frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Clausura.
Ahora tendrá que enfrentar al Lobo y, apenas tres días después, viajará a Santiago del Estero para buscar otro título. Según trascendió, el pedido fue realizado después de conseguir la clasificación ante el conjunto mendocino. La LPF primero publicó el cronograma con el horario de las 22, pero posteriormente retiró esa programación y difundió una versión actualizada.
El alargue y los penales, otro factor para el cambio de horario
Hay otra cuestión que explica la decisión: el formato de eliminación directa del Clausura. En caso de igualdad durante los 90 minutos, Boca y Gimnasia deberán disputar un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.
Con el horario original, una definición de esas características podía extenderse hasta la madrugada del lunes. Por eso, adelantar el comienzo permitirá que el partido termine más temprano sin necesidad de modificar el día de disputa.
¿Cómo quedó el cronograma de los cuartos de final del Clausura?
La reprogramación también alcanzó al encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, que pasó de las 17.30 a las 17 del domingo.
El cambio de Boca-Gimnasia también generó la posibilidad de modificar el horario del amistoso de la Selección Argentina femenina ante Alemania, previsto para las 20.15 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Sin embargo, por el momento, ese compromiso mantiene su programación.
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