Dieron de alta a Miguel Ángel Russo: cuándo regresa a las prácticas de Boca
El entrenador paso el lunes en la clínica Fleni por un cuadro de deshidratación y altos niveles de bilirrubina. Cómo sigue de salud.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta y ya se encuentra en su casa después de haber sido internado nuevamente este lunes, aunque no está confirmado cuándo regresará a las prácticas.
El director técnico asistió este lunes a la clínica Fleni para realizarse chequeos médicos, donde se le detectó un cuadro de deshidratación, por lo que tuvo que ser hospitalizado.
Los profesionales de la salud también encontraron que Russo tenía altos niveles de bilirrubina, lo que motivó que quedara en observación. Tras recibir medicación e hidratación por suero, su estado de salud mejoró y pudo regresar a su domicilio en horas de la tarde.
Este martes, el entrenador se realizará nuevos estudios para confirmar que sus valores están en parámetros normales. En caso de que los resultados sean satisfactorios, planea asistir por la tarde al entrenamiento de Boca.
En este sentido, desde el cuerpo médico del club transmitieron tranquilidad y aseguraron que la situación está bajo control.
Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre, el director técnico había sido internado por una infección urinaria en el mismo sanatorio. Sin embargo, en esta ocasión, se espera que el entrenador retome sus actividades habituales en las próximas horas, siempre y cuando su evolución sea favorable.
NOTA EN DESARROLLO
