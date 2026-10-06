Djokovic volvió a hacer historia: ganó en Pekín, llegó a 102 títulos y quedó a uno de Federer

Con su victoria ante De Miñaur llegó a 34 triunfos consecutivos en el torneo. Es decir, disputó 34 encuentros en el China Open y ganó absolutamente todos. El camino de Djokovic hacia la consagración tampoco estuvo exento de situaciones inesperadas. En semifinales se enfrentó a Daniil Medvedev y consiguió avanzar luego de que el ruso fuera descalificado.

Medvedev había perdido el primer set 7-5 y estaba 3-5 abajo en el segundo cuando protagonizó un episodio que terminó con su eliminación. El ruso golpeó una pelota que terminó impactando en un espectador y el árbitro decidió descalificarlo. Un día después, la final también terminó antes de tiempo. Esta vez fue De Miñaur quien no pudo continuar por sus problemas físicos.

Los 102 títulos de Djokovic y la pelea histórica

La consagración en China permitió que Djokovic alcanzara los 102 títulos ATP. El número lo coloca a un solo campeonato de Federer, que terminó su carrera con 103 trofeos. Por delante de ambos permanece Jimmy Connors, quien lidera la clasificación histórica de la Era Abierta con 109 títulos.

Djokovic es, junto con Federer y Connors, uno de los tres jugadores que lograron superar la barrera de los 100 campeonatos individuales. Y todavía tiene la posibilidad de seguir acercándose al récord.

El dato adquiere una relevancia todavía mayor por la edad del serbio. A los 39 años, continúa compitiendo al máximo nivel y acaba de sumar un nuevo título después de una temporada marcada por diferentes dificultades físicas.

Así está el ranking ATP actualmente