Djokovic volvió a hacer historia: ganó en Pekín, llegó a 102 títulos y quedó a uno de Federer
El serbio se consagró campeón del ATP 500 chino después del abandono de Alex de Miñaur y extendió su impresionante dominio en el torneo, donde nunca perdió un partido.
Novak Djokovic volvió a demostrar que su vigencia no tiene fecha de vencimiento. A los 39 años, el tenista serbio conquistó nuevamente el ATP 500 de Pekín y alcanzó los 102 títulos en su carrera profesional, una cifra que lo deja a solamente uno de Roger Federer y a siete del récord histórico que mantiene Jimmy Connors.
La final ante Alex de Miñaur tuvo un desenlace inesperado. El leyenda se impuso en el primer set por 7-6 (3), en un parcial extremadamente equilibrado, pero el australiano no pudo completar el encuentro debido a una lesión.
Después de recibir atención médica y regresar a la cancha con un vendaje en la pierna izquierda, De Miñaur ganó el primer game del segundo set, aunque finalmente decidió abandonar cuando el marcador estaba 0-1. De esta manera, el serbio volvió a levantar un trofeo después de casi un año.
Djokovic volvió a ganar en Pekín después de 11 años
El ATP 500 de Pekín tiene una relación especial con Djokovic. El serbio había sido campeón del torneo en seis oportunidades anteriores: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. Su regreso al certamen chino, después de 11 años de ausencia, terminó de la mejor manera posible. Djokovic volvió a quedarse con el trofeo y conservó una estadística impresionante: nunca perdió un partido en Pekín.
Con su victoria ante De Miñaur llegó a 34 triunfos consecutivos en el torneo. Es decir, disputó 34 encuentros en el China Open y ganó absolutamente todos. El camino de Djokovic hacia la consagración tampoco estuvo exento de situaciones inesperadas. En semifinales se enfrentó a Daniil Medvedev y consiguió avanzar luego de que el ruso fuera descalificado.
Medvedev había perdido el primer set 7-5 y estaba 3-5 abajo en el segundo cuando protagonizó un episodio que terminó con su eliminación. El ruso golpeó una pelota que terminó impactando en un espectador y el árbitro decidió descalificarlo. Un día después, la final también terminó antes de tiempo. Esta vez fue De Miñaur quien no pudo continuar por sus problemas físicos.
Los 102 títulos de Djokovic y la pelea histórica
La consagración en China permitió que Djokovic alcanzara los 102 títulos ATP. El número lo coloca a un solo campeonato de Federer, que terminó su carrera con 103 trofeos. Por delante de ambos permanece Jimmy Connors, quien lidera la clasificación histórica de la Era Abierta con 109 títulos.
Djokovic es, junto con Federer y Connors, uno de los tres jugadores que lograron superar la barrera de los 100 campeonatos individuales. Y todavía tiene la posibilidad de seguir acercándose al récord.
El dato adquiere una relevancia todavía mayor por la edad del serbio. A los 39 años, continúa compitiendo al máximo nivel y acaba de sumar un nuevo título después de una temporada marcada por diferentes dificultades físicas.
Así está el ranking ATP actualmente
- 1° Jannick Sinner (Italia): 11.000
- 2° Alexander Zverev (Alemania): 9.720
- 3° Carlos Alcaraz (España): 5.390
- 4° Ben Shelton (Estados Unidos): 4.680
- 5° Felix Auger-Aliassime (Canadá): 3.890
- 6° Daniil Medvedev (Rusia): 3.860
- 7° Flavio Cobolli (Italia): 3.680
- 8° Novak Djokovic (Serbia): 3.480
- 9° Alex de Minaur (Australia): 3.430
- 10° Frances Tiafoe (Estados Unidos): 3.380
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