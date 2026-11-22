En la semifinal ante Vasco da Gama perdió 1-0 en la ida y tuvo que remontar en el Maracaná. Lo logró con un 3-1 que selló Leandro Paredes con un remate a dos minutos del final, apenas recuperado de una lesión muscular. En la final, los goles de Santiago Ascacibar y Merentiel le dieron a Boca su tercera Copa Sudamericana, después de las de 2004 y 2005.

Los números de Boca campeón de la Copa Sudamericana