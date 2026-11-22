Así fue el camino de Boca para ganar la Copa Sudamericana 2026
Boca ganó la Copa Sudamericana 2026 tras nueve partidos, con seis triunfos, un empate y dos derrotas, y 15 goles a favor y 5 en contra.
Boca es el campeón de la Copa Sudamericana 2026 después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final del sábado 21 de noviembre en Barranquilla. El Xeneize llegó al torneo por los playoffs, después de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Jugó nueve partidos y terminó con seis victorias, un empate y dos derrotas, según los números de Sofascore.
Así fue el camino de Boca para ganar la Copa Sudamericana 2026
Playoffs: el sufrimiento en Chile ante O'Higgins
El arranque fue el tramo más complicado. En la ida, en La Bombonera, Boca le ganó 1-0 a O'Higgins con gol de Miguel Merentiel. En la vuelta, en Rancagua, perdió 1-0, la serie quedó igualada y se definió por penales. Ahí se impuso 4-3, con una atajada de Álvaro Montero y el penal decisivo de Lautaro Blanco.
IMPORTANTE: Qué le pasó a Leandro Paredes: la explicación de Rodolfo Arruabarrena y cómo está ahora
En octavos, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se soltó ante Recoleta de Paraguay: lo dio vuelta para ganar 3-1 en la ida y goleó 4-0 en la revancha en Asunción. En cuartos llegó un rival de peso, San Pablo. Boca ganó 1-0 en La Bombonera, otra vez con gol de Merentiel, y aguantó un 1-1 en el Morumbí para cerrar la serie 2-1 en el global.
En la semifinal ante Vasco da Gama perdió 1-0 en la ida y tuvo que remontar en el Maracaná. Lo logró con un 3-1 que selló Leandro Paredes con un remate a dos minutos del final, apenas recuperado de una lesión muscular. En la final, los goles de Santiago Ascacibar y Merentiel le dieron a Boca su tercera Copa Sudamericana, después de las de 2004 y 2005.
Los números de Boca campeón de la Copa Sudamericana
- Partidos: 9 (6 ganados, 1 empatado y 2 perdidos).
- Rendimiento: 70%.
- Goles: 15 a favor y 5 en contra.
- Tiros por partido: 16,2 (4,2 al arco).
- Ocasiones claras creadas por partido: 2,3.
- Goleador: Miguel Merentiel, con 5 goles.
- Mejor puntaje Sofascore: Leandro Paredes, con 7,63.
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