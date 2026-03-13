Doble expulsión en Huracán vs River: Colidio y Carrizo vieron la roja tras una pelea
Nicolás Ramírez expulsó a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta en un partido con tres penales entre River y Huracán.
El duelo entre River y Huracán por el Torneo Apertura estuvo marcado por las polémicas. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó tres penales y, tras la intervención del VAR, expulsó a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta en medio de un fuerte cruce entre ambos jugadores.
Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo antes de la ejecución de uno de los penales a favor del Millonario. Según se observó en la jugada, el defensor del equipo local Lucas Carrizo estaba rompiendo el punto del penal, una acción que generó la reacción inmediata de Facundo Colidio, quien fue a recriminarle la actitud. La situación escaló rápidamente y ambos futbolistas protagonizaron un fuerte cruce de manotazos dentro del área. Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro tomó la decisión de expulsar a los dos jugadores por conducta violenta, lo que dejó a ambos equipos con un futbolista menos.
Más allá de las polémicas, el partido continuó con intensidad y terminó favoreciendo al conjunto visitante. River logró imponerse 2-1 en el Palacio Ducó, resultado que le permitió a Coudet comenzar su ciclo como entrenador del club con una victoria. Uno de los goles del Millonario llegó desde el punto del penal, con Gonzalo Montiel como encargado de ejecutar la pena máxima.
Formaciones de Huracán vs. River por el Torneo Apertura 2026
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Eduardo Coudet.
