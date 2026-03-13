Doble expulsión en Huracán vs River: Colidio y Carrizo vieron la roja tras una pelea

Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo antes de la ejecución de uno de los penales a favor del Millonario. Según se observó en la jugada, el defensor del equipo local Lucas Carrizo estaba rompiendo el punto del penal, una acción que generó la reacción inmediata de Facundo Colidio, quien fue a recriminarle la actitud. La situación escaló rápidamente y ambos futbolistas protagonizaron un fuerte cruce de manotazos dentro del área. Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro tomó la decisión de expulsar a los dos jugadores por conducta violenta, lo que dejó a ambos equipos con un futbolista menos.