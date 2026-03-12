Asesor de Luis Caputo admite manipulación del Indec: reveló la inflación real con la medición de Marco Lavagna
El sincericidio de Felipe Núñez al intentar desmentir a Manu Jove dejó al descubierto que la inflación hubiera sido más alta si se cambiaba el método.
Un desliz en las redes sociales ha desatado un verdadero terremoto político este jueves, ya que Felipe Núñez protagonizó un "sincericidio" virtual al intentar rebatir una crítica periodística, revelando —aparentemente de forma involuntaria— que el Gobierno manipula los datos del Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La polémica se encendió cuando el periodista Manu Jove compartió un gráfico del último informe de inflación de febrero, que arrojó un 2,9%, y vinculó este número con la reciente y conflictiva salida de Marco Lavagna del organismo, quien pretendía actualizar la metodología de medición para darle más peso al rubro servicios, justo el que más aumentó el mes pasado.
"Le daba mayor ponderación justamente a los servicios. ¿Ahora se entiende por qué no aplicaron el cambio? Hubiera llegado a 3,4% con esa fórmula", analizó Jove en su cuenta de X.
Al intentar desmentir al periodista, Felipe Núñez, uno de los asesores de Luis Caputo, terminó aportando el dato más comprometedor. En su afán por "corregir" el cálculo del 3,4% propuesto por Jove, el funcionario escribió: "Falso, daba entre 3% y 3,1% y el mes pasado daba menos".
Esta declaración dejó al descubierto que el Gobierno posee un desglose pormenorizado de lo que habrían sido los números con la "fórmula Lavagna" y, lo que es más grave, que los mismos arrojan cifras superiores a las difundidas por el Indec.
El comentario de Núñez no tardó en volverse viral, siendo interpretado por la oposición y analistas económicos como una admisión implícita de que se evitó el cambio metodológico para "pisar" el índice y mostrar una inflación más baja.
Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación de febrero.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hizo público este jueves el esperado dato sobre la inflación de febrero, que alcanzó el 2,9%, igual guarismo que el mes anterior. Así y tras diez meses consecutivos de suba, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual del 33,1%.
Poco después de conocido el IPC, fue Luis Caputo quien intentó explicar las razones por las cuales el guarismo que calcula el intervenido Indec no termina de iniciar un ciclo de descenso, como pretende el Gobierno.
Para el titular del Palacio de Hacienda, la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos” tras años de distorsiones acumuladas, algo “fundamental para asegurar el orden macroeconómico”. “Precios relativos”, por cierto, que su gestión no termina de “corregir” en más de dos años de gestión.
