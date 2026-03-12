Asesor de Luis Caputo admite manipulación del Indec: reveló la inflación real con la medición de Marco Lavagna

El comentario de Núñez no tardó en volverse viral, siendo interpretado por la oposición y analistas económicos como una admisión implícita de que se evitó el cambio metodológico para "pisar" el índice y mostrar una inflación más baja.

Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación de febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hizo público este jueves el esperado dato sobre la inflación de febrero, que alcanzó el 2,9%, igual guarismo que el mes anterior. Así y tras diez meses consecutivos de suba, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual del 33,1%.

Poco después de conocido el IPC, fue Luis Caputo quien intentó explicar las razones por las cuales el guarismo que calcula el intervenido Indec no termina de iniciar un ciclo de descenso, como pretende el Gobierno.

Para el titular del Palacio de Hacienda, la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos” tras años de distorsiones acumuladas, algo “fundamental para asegurar el orden macroeconómico”. “Precios relativos”, por cierto, que su gestión no termina de “corregir” en más de dos años de gestión.