Exequiel Palacios se pierde lo que queda del año por una grave lesión
El mediocampista sufrió una importante ruptura muscular de aductor: será operado y tendrá varios meses de recuperación.
Exequiel Palacios sufrió un problema miotendinoso en la zona de su aductor derecho y será operado la semana que viene. Según confirmó esta mañana Bayer Leverkusen en su sitio oficial. Se estima que no volverá a jugar en lo que resta de 2025.
En el debut del danés Kasper Hjulmand como entrenador tras el rápido despido de Erik ten Hag (duró apenas tres partidos), el tucumano arrancó como titular en el partido ante Eintracht Frankfurt. Sin embargo, no duró ni un cuarto de hora en cancha: debió salir reemplazado por el español Aleix García por una molestia muscular.
Lo que parecía que podía ser simplemente un desgarro, lamentablemente terminó en un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho, lesión similar a la que había sufrido Leandro Paredes a mediados de 2022 que lo hizo perderse la Finalissima ante Italia. La única solución es una intervención quirúrgica, que confirmaron se llevará adelante a comienzos de la próxima semana.
“Lesión muscular y tendinosa: el Bayer 04 deberá prescindir de Exequiel Palacios durante un largo periodo. El campeón mundial argentino sufrió una lesión muscular y tendinosa en la zona aductora derecha durante el partido de la Bundesliga disputado ayer viernes por la noche contra el Eintracht de Fráncfort (3-1), lo que le obligará a pasar por el quirófano a principios de la próxima semana. Se estima que Palacios, de 26 años, estará de baja hasta principios del próximo año”, informaron desde la entidad.
El desarrollo del partido en el BayArena estuvo marcado por la preocupación desde los primeros minutos. Palacios, quien venía de sumar minutos con la selección argentina en la victoria 3-0 ante Venezuela y de permanecer en el banco en la derrota 0-1 frente a Ecuador por las Eliminatorias, regresó a su club.
El mediocampista argentino intentó disputar un balón con el turco Can Uzun y, tras recibir un golpe, quedó tendido en el campo. Poco después, al recibir de espaldas ante la presión del danés Oscar Höjlund, volvió a evidenciar molestias. El árbitro Deniz Aytekin sancionó una falta a favor del Leverkusen, pero el partido ya había terminado para el argentino. A los tres minutos del primer tiempo, Palacios se tiró al piso tocándose la pierna derecha, lo que anticipó la gravedad de la situación.
Aunque recibió atención médica e intentó reincorporarse, solo pudo permanecer en el campo diez minutos más. El técnico decidió sustituirlo a los 13 minutos, dando ingreso al español Aleix García. Entre el momento de la lesión y su salida, se produjo un gol en contra del arquero Michael Zetterer tras un disparo del español Alex Grimaldo, quien más tarde sellaría el 3-1 definitivo con un tiro libre. El encuentro también estuvo interrumpido varios minutos por una lesión en el Eintracht Frankfurt, que obligó al ingreso de Nathaniel Brown por Rasmus Kristensen.
Según consignó Bayer Leverkusen en su comunicado, se estima que Palacios será baja hasta principios de 2026. Esperan que su recuperación demande entre tres y cuatro meses, aunque eso recién se podrá saber con mayor precisión una vez que el Tucu sea operado y comience con la etapa de rehabilitación.
