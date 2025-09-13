Exequiel Palacios se pierde lo que queda del año por una grave lesión

El mediocampista argentino intentó disputar un balón con el turco Can Uzun y, tras recibir un golpe, quedó tendido en el campo. Poco después, al recibir de espaldas ante la presión del danés Oscar Höjlund, volvió a evidenciar molestias. El árbitro Deniz Aytekin sancionó una falta a favor del Leverkusen, pero el partido ya había terminado para el argentino. A los tres minutos del primer tiempo, Palacios se tiró al piso tocándose la pierna derecha, lo que anticipó la gravedad de la situación.

Aunque recibió atención médica e intentó reincorporarse, solo pudo permanecer en el campo diez minutos más. El técnico decidió sustituirlo a los 13 minutos, dando ingreso al español Aleix García. Entre el momento de la lesión y su salida, se produjo un gol en contra del arquero Michael Zetterer tras un disparo del español Alex Grimaldo, quien más tarde sellaría el 3-1 definitivo con un tiro libre. El encuentro también estuvo interrumpido varios minutos por una lesión en el Eintracht Frankfurt, que obligó al ingreso de Nathaniel Brown por Rasmus Kristensen.

Según consignó Bayer Leverkusen en su comunicado, se estima que Palacios será baja hasta principios de 2026. Esperan que su recuperación demande entre tres y cuatro meses, aunque eso recién se podrá saber con mayor precisión una vez que el Tucu sea operado y comience con la etapa de rehabilitación.