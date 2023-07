Mouche contó toda la verdad sobre su tuit viral con Dua Lipa

Mouche respondió con un emoji de músculo, un corazón, un 100 y remató con un “Gracias!!!!”.

La respuesta del futbolista fue foco de burlas y memes de otros usuarios, hasta que finalmente la borró.

“Lo hice a propósito para boludear un rato y la gente se agarró de eso y me empezó a bardear como loco. Se pensaron que me la iba a ganar de verdad o que no sabía quién era. Sí se quién es, obviamente no me pongo a escuchar sus temas, pero sé quien es”, dijo ahora Mouche en diálogo con TyC Sports.

“Mirá si va a ser por mí, no me debe ni registrar. La gente se lo tomó en serio”, insistió.

Al ser consultado sobre por qué había borrado el tuit, contó: “Y sí porque me comí terribles puteadas de todos, aparte, por las dudas, por mi jermu”.