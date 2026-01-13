Dura acusación en San Lorenzo: un dirigente apuntó contra Romaña en medio del interés de River
Ulises Morales, vocal del club, lanzó fuertes críticas públicas hacia el defensor colombiano y encendió aún más una negociación que parece lejos de resolverse.
El clima en San Lorenzo se volvió todavía más tenso en las últimas horas luego de que un dirigente del club realizara declaraciones explosivas contra Jhohan Romaña, uno de los futbolistas más importantes del plantel profesional.
En medio de los persistentes rumores que vinculan al defensor colombiano con un posible pase a River, Ulises Morales, vocal de la Comisión Directiva del Ciclón, no se guardó nada y apuntó con dureza contra el jugador durante una reunión institucional, generando un fuerte impacto puertas adentro y también en el mundo del fútbol argentino.
Las declaraciones se produjeron en un encuentro abierto de la Comisión Directiva que se llevó a cabo en el Polideportivo Roberto Pando, con la presencia de alrededor de 30 socios. Allí, según confirmaron fuentes cercanas a la institución, Morales lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha”.
Las palabras del dirigente no solo sorprendieron por su crudeza, sino también por el contexto, ya que el club atraviesa un momento sensible desde lo deportivo y lo institucional. La situación del zaguero colombiano viene siendo uno de los temas centrales del mercado de pases.
Jhohan Romaña, San Lorenzo y River: una de las novelas del mercado de pases
Desde hace semanas, River aparece como uno de los clubes interesados en sumarlo, aunque las negociaciones están lejos de cerrarse. En San Lorenzo reconocen la existencia de una oferta formal, pero consideran que el monto propuesto no satisface las pretensiones económicas de la dirigencia. En ese marco, las declaraciones de Morales agregaron un nuevo condimento a una novela que parece extenderse más de lo esperado.
Consultado por la situación, Sergio Costantino, actual presidente de San Lorenzo tras la Asamblea Extraordinaria de diciembre, buscó bajar el tono del conflicto. “Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva”, señaló, intentando despegar a la conducción del club de las palabras de Morales. No obstante, el mandatario confirmó que el Millonario realizó una propuesta concreta por el jugador y admitió que, ante una oferta superadora, el club estaría dispuesto a negociar la salida del colombiano.
Mientras tanto, el futuro del cafetero sigue siendo una incógnita. La tensión entre el jugador y parte de la dirigencia quedó expuesta y amenaza con profundizarse si no hay una resolución clara en el corto plazo. En Boedo saben que el manejo de esta situación será clave para evitar que el conflicto escale y termine afectando el rendimiento deportivo de un equipo que necesita estabilidad tanto dentro como fuera de la cancha.
