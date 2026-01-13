Dura acusación en San Lorenzo: un dirigente apuntó contra Romaña en medio del interés de River

Consultado por la situación, Sergio Costantino, actual presidente de San Lorenzo tras la Asamblea Extraordinaria de diciembre, buscó bajar el tono del conflicto. “Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva”, señaló, intentando despegar a la conducción del club de las palabras de Morales. No obstante, el mandatario confirmó que el Millonario realizó una propuesta concreta por el jugador y admitió que, ante una oferta superadora, el club estaría dispuesto a negociar la salida del colombiano.

Mientras tanto, el futuro del cafetero sigue siendo una incógnita. La tensión entre el jugador y parte de la dirigencia quedó expuesta y amenaza con profundizarse si no hay una resolución clara en el corto plazo. En Boedo saben que el manejo de esta situación será clave para evitar que el conflicto escale y termine afectando el rendimiento deportivo de un equipo que necesita estabilidad tanto dentro como fuera de la cancha.