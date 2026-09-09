Durísima sanción a tenista argentina que se retiró de un partido del US Open

En concreto, se le retienen US$20.000 de los US$32.000 a los que Giovannini se había acreedora por el solo hecho por ingresar al cuadro de clasificación del torneo que reparte un total de US$108 millones y US$5,5 millones para los campeones masculino y femenino en la modalidad individual.

En cuanto a su carrera profesional, la tenista argentina obtuvo su primer título en noviembre de 2023 al vencer en la final del W15 de Córdoba a la brasileña Thaisa Pedretti; en 2024 se quedó con otros tres títulos de la misma categoría ITF: Luján, Neuquén y otra vez Córdoba.

En enero de 2025 ganó el primer W35 en Buenos Aires, al vencer en la final a Jazmín Ortenzi, y al mes siguiente obtuvo su primer título fuera de su país al ganar un W15 en Antalya (Turquía), sin perder sets.