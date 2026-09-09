Durísima sanción a tenista argentina que se retiró de un partido del US Open
Se trata de Luisina Giovannini, de 19 años, quien días atrás se había retirado de un partido de la qualy y ahora fue sancionada por la organización del torneo.
La tenista argentina Luisina Giovannini, actualmente en el puesto 198° del ranking mundial de la WTA, sufrió una durísima sanción pecuniaria después de retirarse de un partido para la clasificación del US Open que se disputa en Nueva York.
Giovannini, de 19 años y una de las esperanzas del tenis local, se enfrentaba a la italiana Lucia Bronzetti (135°) por la qualy del último grand slam del año cuando, aduciendo una lesión, se retiró de la cancha a los 17 minutos de haber iniciado el cotejo.
La joven oriunda de la ciudad cordobesa de Coronel Molds perdía 0-5, habiendo ganado solo ocho de los 29 puntos disputados, cuando decidió dar por ganadora a su rival y retirarse de la cancha 11 de Flushing Meadows, cerrando así su participación en el abierto de los Estados Unidos.
El partido se disputó el 24 de agosto pasado y ahora la organización del torneo decidió imponerle una fuerte multa considerar que violó el código de los grand slam denominado “First-Round Performance”.
Ese reglamento obliga a los deportistas a dar su máximo esfuerzo y competir de manera adecuada y se aplica especialmente cuando un jugador se retira muy rápido por lesión sin completar el encuentro, muestra bajo nivel competitivo o arrastra inactividad y dudas sobre su estado físico antes de empezar el torneo.
En concreto, se le retienen US$20.000 de los US$32.000 a los que Giovannini se había acreedora por el solo hecho por ingresar al cuadro de clasificación del torneo que reparte un total de US$108 millones y US$5,5 millones para los campeones masculino y femenino en la modalidad individual.
En cuanto a su carrera profesional, la tenista argentina obtuvo su primer título en noviembre de 2023 al vencer en la final del W15 de Córdoba a la brasileña Thaisa Pedretti; en 2024 se quedó con otros tres títulos de la misma categoría ITF: Luján, Neuquén y otra vez Córdoba.
En enero de 2025 ganó el primer W35 en Buenos Aires, al vencer en la final a Jazmín Ortenzi, y al mes siguiente obtuvo su primer título fuera de su país al ganar un W15 en Antalya (Turquía), sin perder sets.
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