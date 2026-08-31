El triunfo más importante de su carrera: Mariano Navone sorprendió a Djokovic en el US Open

“Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis. Esta cancha increíble, el escenario más grande. Es una maravilla. Fue muy duro para mí porque estás jugando con el GOAT (el más grande de la historia). No es algo que suceda todos los días. Estoy muy feliz. No sé ni qué decir. Para mí, enfrentarlo acá, ya era un sueño cumplido”, destacó Navone después del partido.

Luego, en diálogo con ESPN, agregó: “Es un locura lo que acaba de pasar. Estaba muy nervioso, porque es muy difícil jugar contra un ídolo, contra el chico del poster, pero luego me puse más combativo. Lo vi tocado después, pero me pude concentrar en lo mío. No es nada fácil jugar acá, que es el patio de su casa, ja. Es increíble lo que se vivió, estaban mi mamá y mi papá en el estadio, es una tremenda locura, estoy muy feliz”.

El argentino también habló de las dificultades que atravesó en las últimas semanas: “No fueron semanas fáciles. Tuve problemas y mi equipo estuvo siempre ahí, mi psicóloga fue muy importante, por eso hay victorias que valen mucho más. Ahora estoy hay que procesarlo. No es fácil, lo que me pasó con Mensik -perdió en la segunda ronda de Roland Garros, con su rival al borde del colapso- es difícil de procesar. Ahora estaba break abajo en el cuarto set, y la cosa pintaba mal, pero creo que ahí saqué mi mejor tenis, con buenos desplazamientos”.

Y añadió: “Lo más importante era estar concentrado, y en el quinto set vi que estaba algo más tocado, y acá estamos. Je, nunca me había pasado esto en un Grand Slam, nunca había ganado en cinco sets. Ahora hay que cuidar el cuerpo y recuperarse, porque estuve corriendo cuatro horas y media. Tengo un par de días para bajar la adrenalina”.

HISTÓRICO: ¡¡DJOKOVIC LLORANDO!! Con serios problemas físicos y dando lo máximo de sí, Nole le ganó un game a Navone en el 5° set de la Primera Ronda del #USOpen y se emocionó hasta las lágrimas... ¡ovacionado por el Arthur Ashe!



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La derrota que marcó un récord negativo para Djokovic

Para Djokovic, la caída significó un golpe histórico. Por primera vez perdió en la primera ronda del US Open y, además, se despidió en el debut de un Grand Slam por primera vez en más de dos décadas. Su última eliminación en esa instancia había ocurrido en el Abierto de Australia 2006, cuando cayó ante Paul Goldstein.

“Creo que era evidente que me sentía fatal en la pista”, dijo Djokovic. “Es algo que, lamentablemente, vengo arrastrando prácticamente en todos los partidos de este año: vómitos, un problema serio”.

El serbio también reconoció el mérito de su rival, aunque explicó las dificultades que atravesó durante el partido. “Tuve un quiebre de ventaja en el cuarto set, pero también tuve dificultades constantes desde el cuarto juego del partido. Insisto, no quiero restarle méritos a su victoria. Felicidades a él. Es un buen tipo, un luchador. Pero, para ser sincero, no disfruté nada”, agregó.