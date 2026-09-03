Mariano Navone volvió a dar el golpe en el US Open: hay duelo argentino en tercera ronda

Berrettini siguió buscando puntos rápidos y apoyándose en su servicio, pero su cantidad de errores aumentó. Navone aprovechó la situación y logró quedarse con el segundo y tercer set para colocarse arriba en el marcador. El cuarto parcial fue el más dramático.

Ninguno de los dos consiguió sacar una ventaja definitiva y la definición llegó al tiebreak. Allí, el argentino mantuvo la concentración y logró imponerse 7-4 para sellar una victoria que le permitió avanzar por primera vez a la tercera ronda del US Open.

Habrá un duelo entre argentinos en el US Open 2026

La próxima presentación de Navone tendrá un condimento especial porque enfrente estará otro argentino: Tomás Etcheverry. El partido entre ambos tendrá además un dato particular: será el primer enfrentamiento dentro del circuito profesional.

Sin embargo, los dos ya se conocen de etapas anteriores de sus carreras: se enfrentaron en dos oportunidades en torneos Challenger y Future, con saldo favorable para Etcheverry, que ganó ambos encuentros.

El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial, también consiguió avanzar a la tercera ronda luego de superar al británico Jacob Fearnley, número 101 del mundo. Etcheverry se impuso por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 en un encuentro que tuvo una interrupción de aproximadamente dos horas debido a la lluvia.

Para Etcheverry será la sexta ocasión en la que alcanza la tercera ronda de un torneo de Grand Slam. En 2026 ya había conseguido llegar a esta instancia en el Abierto de Australia. En el US Open, su mejor actuación se produjo en 2024, cuando también alcanzó la tercera ronda. El mejor resultado de su carrera en un Grand Slam continúa siendo los cuartos de final de Roland Garros 2023.