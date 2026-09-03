Mariano Navone volvió a dar el golpe en el US Open: hay duelo argentino en tercera ronda
El tenista argentino derrotó a Matteo Berrettini en cuatro sets y consiguió una histórica clasificación en Nueva York. Ahora se enfrentará con Tomás Etcheverry.
Mariano Navone continúa avanzando a paso firme en el US Open 2026 y volvió a protagonizar una actuación destacada en Nueva York. Después de conseguir uno de los triunfos más importantes de su carrera frente a Novak Djokovic, el argentino derrotó al italiano Matteo Berrettini y se metió por primera vez en la tercera ronda del Grand Slam estadounidense.
El tenista nacido en 9 de Julio, actualmente ubicado en el puesto 49 del ranking ATP, necesitó tres horas y 29 minutos para quedarse con un partido exigente ante Berrettini, número 43 del mundo y exintegrante del top ten. El marcador final fue 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4), en un encuentro donde el argentino logró recuperarse después de perder el primer set.
Berrettini intentó imponer su habitual potencia desde el servicio y consiguió conectar 15 aces a lo largo del encuentro. Sin embargo, el italiano también tuvo demasiados inconvenientes para mantener la regularidad. Los 77 errores no forzados que acumuló terminaron siendo determinantes y le permitieron a Navone encontrar oportunidades para dar vuelta el desarrollo.
Mariano Navone resistió y volvió a mostrar su fortaleza
El argentino tuvo que atravesar distintos momentos de presión durante el partido, especialmente después de ceder el primer parcial. Lejos de perder el control, consiguió ajustar su juego, extender los intercambios y llevar a Berrettini a una situación física cada vez más exigente.
Navone repitió parte de la estrategia que ya le había dado resultado en el reciente Masters 1000 de Montreal. El argentino apostó por la consistencia, buscó mover a su rival y obligarlo a jugar una pelota más antes de definir. Con el correr de los games, esa táctica comenzó a dar resultados.
Berrettini siguió buscando puntos rápidos y apoyándose en su servicio, pero su cantidad de errores aumentó. Navone aprovechó la situación y logró quedarse con el segundo y tercer set para colocarse arriba en el marcador. El cuarto parcial fue el más dramático.
Ninguno de los dos consiguió sacar una ventaja definitiva y la definición llegó al tiebreak. Allí, el argentino mantuvo la concentración y logró imponerse 7-4 para sellar una victoria que le permitió avanzar por primera vez a la tercera ronda del US Open.
Habrá un duelo entre argentinos en el US Open 2026
La próxima presentación de Navone tendrá un condimento especial porque enfrente estará otro argentino: Tomás Etcheverry. El partido entre ambos tendrá además un dato particular: será el primer enfrentamiento dentro del circuito profesional.
Sin embargo, los dos ya se conocen de etapas anteriores de sus carreras: se enfrentaron en dos oportunidades en torneos Challenger y Future, con saldo favorable para Etcheverry, que ganó ambos encuentros.
El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial, también consiguió avanzar a la tercera ronda luego de superar al británico Jacob Fearnley, número 101 del mundo. Etcheverry se impuso por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 en un encuentro que tuvo una interrupción de aproximadamente dos horas debido a la lluvia.
Para Etcheverry será la sexta ocasión en la que alcanza la tercera ronda de un torneo de Grand Slam. En 2026 ya había conseguido llegar a esta instancia en el Abierto de Australia. En el US Open, su mejor actuación se produjo en 2024, cuando también alcanzó la tercera ronda. El mejor resultado de su carrera en un Grand Slam continúa siendo los cuartos de final de Roland Garros 2023.
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