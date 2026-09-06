Duro debut para Sofía Montenegro en UFC: sumisión, rostro ensangrentado y derrota en París
La peleadora argentina cayó en el segundo asalto ante la local Delphine Benouaich tras un desafortunado resbalón que cambió el rumbo del combate en el Accor Arena.
El esperado estreno de Sofía Montenegro en la elite de las artes marciales mixtas tuvo un desenlace amargo y dramático. En el marco de la cartelera desarrollada en el Accor Arena de París, la peleadora argentina sufrió una dura derrota por sumisión ante la local Delphine Benouaich a falta de menos de 40 segundos para la finalización del segundo round.
La noche se presentó cuesta arriba para la representante nacional, de 27 años, quien realizaba su estreno oficial en la compañía tras haber concretado su bajada del peso mosca a la categoría peso paja. La acción dio un giro determinante apenas iniciado el segundo asalto, cuando un infortunado resbalón en el centro del octágono dejó a Montenegro desequilibrada. La luchadora francesa aprovechó de inmediato la circunstancia para llevar la contienda al piso, dominar la posición y desplegar un castigo constante.
Atrapada contra la lona y con el rostro cubierto de sangre, la argentina intentó resistir la embestida, pero la falta de respuesta defensiva llevó al árbitro a intervenir de manera acertada para detener la pelea y decretar el final. La actuación de Benouaich, que estiró su récord profesional a 8-2, fue calificada por las redes oficiales de UFC como una "clase magistral" dentro de la división.
Duro debut para Sofía Montenegro en UFC: sumisión, rostro ensangrentado y derrota en París
A pesar del duro impacto físico y emocional, la luchadora albiceleste buscó transmitir tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales con un mensaje sincero: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”.
Con este resultado, Montenegro sumó la tercera caída de su carrera sobre un historial que contempla seis victorias. Cabe recordar que la marplatense había firmado su vínculo con la empresa presidida por Dana White luego de protagonizar un memorable combate en el Contender Series de septiembre de 2025, pese a caer por decisión dividida ante la brasileña Jeisla Chaves. Tras superar postergaciones por inconvenientes de salud, la atleta enfrentará ahora la etapa de recuperación para enfocarse en su revancha dentro de la jaula.
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