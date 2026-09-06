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Franco Colapinto en el GP de Italia EN VIVO: minuto a minuto
Franco Colapinto culmina su participación en Monza. Conocé los detalles de los horarios y la televisación del GP de Italia de Fórmula 1.
EN VIVO
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10:54
Franco Colapinto perdió muchas posiciones y el auto no va al 100%: ahora se ubica 16° en Italia
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10:50
Vuelta 6/53: ¡Notable largada de Colapinto y después se fue afuera!
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10:41
¡Se relanzó el Gran Premio de Italia!
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10:24
El fuerte accidente de Charles Leclerc que generó una bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1
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10:20
Carrera parada en Italia: los pilotos se encuentran en los pits a la espera del relanzamiento
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10:16
Posiciones parciales del Gran Premio de Italia
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10:08
¡BANDERA ROJA EN ITALIA!
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10:07
TREMENDO GOLPE DE LECLERQ EN LA VUELTA 3 Y HAY SAFETY CAR
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10:05
Gran largada de Franco que aprovechó un toque entre los Ferrari y adelantó una posición: ahora está 6°
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10:01
¡ARRANCÓ LA CARRERA!
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09:51
EL RAYO McQUEEN ya está en la pista de Monza para se uno de los Safety Car
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09:18
Lionel Scaloni dijo presente en Monza para alentar a Franco Colapinto en el GP de Italia de F1
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5 de septiembre | 16:48
Los números de Franco Colapinto en la clasificación de Monza
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5 de septiembre | 12:31
Gran logro para Alpine
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5 de septiembre | 12:03
PIERRE GASLY SE QUEDÓ CON LA POLE POSITION
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5 de septiembre | 11:51
FINAL DE LA Q2
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5 de septiembre | 11:49
Franco Colapinto a Q3
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5 de septiembre | 11:36
SE CORRE LA Q2
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4 de septiembre | 14:00
Franco Colapinto: "En la FP1 muy bien, en la FP2 un poquito perdidos"
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4 de septiembre | 12:30
¿Cómo ver a Colapinto en Monza este fin de semana?
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4 de septiembre | 12:25
¿Cuándo corre Colapinto este sábado en el Gran Premio de Italia?
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4 de septiembre | 12:10
Práctica Libre 2: FINALIZADA / Franco Colapinto 11º
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4 de septiembre | 08:35
Práctica Libre 1: FINALIZADA / Franco Colapinto 9º
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4 de septiembre | 08:30
Franco Colapinto rompió el silencio tras renovar con Alpine: "Obviamente me lo merecía"
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4 de septiembre | 08:15
La FIA aplicó un protocolo extremo por calor en el Gran Premio de Monza
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4 de septiembre | 08:00
Colapinto habló con el presidente de la FIA: la señal sobre la Fórmula 1 en Argentina
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4 de septiembre | 07:50
El insólito blooper que protagonizó Franco Colapinto con el Rayo McQueen en Monza
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4 de septiembre | 07:35
Lautaro Martínez y Franco Colapinto, juntos en Italia
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4 de septiembre | 07:25
Uno de los dos pilotos de Alpine no estará presente en la FP1 del GP de Italia
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4 de septiembre | 07:10
Colapinto y las mejoras de Alpine para el GP de Italia en Monza: "Estoy deseando..."
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4 de septiembre | 07:00
Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia
Franco Colapinto tuvo un comienzo alentador en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino estrenó las actualizaciones que Alpine llevó al circuito de Monza y cerró la primera jornada de actividad con buenas sensaciones, especialmente por el rendimiento que mostró frente a su compañero Pierre Gasly.
El argentino terminó noveno en la primera práctica y volvió a quedar por delante del francés en la segunda, donde estableció un tiempo de 1:23.619 que le permitió ubicarse undécimo. Gasly, que no había participado de la FP1 porque su lugar fue ocupado por Paul Aron, terminó decimocuarto en su regreso a la pista con un registro de 1:23.773.
Colapinto completó 19 vueltas durante la segunda sesión y terminó a 1.060 segundos del registro más rápido, marcado por George Russell. Sin embargo, su principal referencia no estuvo en la pelea por la punta, sino en la competencia directa con los equipos que habitualmente aparecen en la zona media de la clasificación.
Arvid Lindblad, de Racing Bulls, terminó por delante, al igual que Ollie Bearman, de Haas, y Yuki Tsunoda, también integrante de Racing Bulls. En cambio, el argentino consiguió superar a los dos pilotos de Audi, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
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