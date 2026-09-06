Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Independiente por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Central Córdoba e Independiente juegan este domingo, desde las 17, en el Madre de Ciudades, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El duelo será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal.
El conjunto santiagueño llega después de igualar 0-0 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes y tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo ante su público. Los de Sebastián Domínguez se ubican en el decimotercer lugar con siete unidades, por lo que una victoria los acercaría a los puestos de clasificación para los playoffs.
Independiente, por su parte, necesita recuperarse luego del duro golpe sufrido en la última jornada cuando perdió 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. A esta situación se suma que el conjunto de Avellaneda no contará con Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez, quienes dejaron el club durante el cierre del mercado de pases.
Formaciones de Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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