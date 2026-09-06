Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Independiente por Internet

El conjunto santiagueño llega después de igualar 0-0 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes y tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo ante su público. Los de Sebastián Domínguez se ubican en el decimotercer lugar con siete unidades, por lo que una victoria los acercaría a los puestos de clasificación para los playoffs.