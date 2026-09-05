Tini Stoessel se quebró en pleno show en México tras recibir una visita que no esperaba

La emoción continuó después de la presentación. Entusiasmadas por la respuesta de los presentes, Tini y Danna celebraron juntas y lanzaron una frase que volvió a encender al público: “¡Viva México y las mujeres!”.

A lo largo del recital, Stoessel también hizo referencia al trabajo y al esfuerzo que implica sostener una gira de estas características. En ese sentido, destacó el rol que tienen sus seguidores y el cariño que recibe en cada destino como una de las principales razones que la impulsan a seguir recorriendo distintos países con el Futttura World Tour.

Así, la segunda noche de Tini en México terminó atravesada por las emociones: desde las lágrimas ante el respaldo de sus fanáticos hasta el inesperado encuentro musical con Danna Paola.