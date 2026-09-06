El tenso cruce del Cholo Simeone por Julián Álvarez tras la dura goleada del Atlético de Madrid

Le pregunta sobre Julián que Simeone no entendió en rueda de prensa:



"No tengo nada que comentar". pic.twitter.com/YrIFXFMEzy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 5, 2026

El trasfondo de esta situación llega marcado por un mercado de pases convulsionado, en el que la Araña manifestó su intención de emigrar al Barcelona. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Enrique Cerezo se mantuvo firme y rechazó la propuesta del conjunto catalán para hacer valer el contrato que vincula al atacante con el club hasta 2030. Esta postura generó un clima tenso con la afición colchonera, que llegó a silbarlo e insultarlo en su reaparición en el Wanda Metropolitano durante el empate 2-2 ante Villarreal.