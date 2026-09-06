El tenso cruce del Cholo Simeone por Julián Álvarez tras la dura goleada del Atlético de Madrid
El DT argentino reaccionó molesto ante la consulta de un periodista español luego del 0-3 frente a Athletic Bilbao en San Mamés por la liga española.
Un clima tenso se vivió en la conferencia de prensa posterior a la contundente caída del Atlético de Madrid por 3-0 frente al Athletic Bilbao en San Mamés, por la cuarta fecha del torneo. Diego Simeone protagonizó un picante cruce con un periodista local al ser consultado por Julián Álvarez, quien ingresó en el segundo tiempo pero no logró cambiar el rumbo del partido.
El motivo del enojo del entrenador argentino surgió cuando el cronista le recriminó que el delantero no se había quedado a realizar los trabajos físicos posteriores con el resto de los suplentes, considerando que disputó poco más de media hora de juego. “¿En serio?”, respondió el Cholo visiblemente sorprendido y molesto, para luego dar por cerrado el tema con un tajante: “No tengo nada que comentar”.
El tenso cruce del Cholo Simeone por Julián Álvarez tras la dura goleada del Atlético de Madrid
El trasfondo de esta situación llega marcado por un mercado de pases convulsionado, en el que la Araña manifestó su intención de emigrar al Barcelona. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Enrique Cerezo se mantuvo firme y rechazó la propuesta del conjunto catalán para hacer valer el contrato que vincula al atacante con el club hasta 2030. Esta postura generó un clima tenso con la afición colchonera, que llegó a silbarlo e insultarlo en su reaparición en el Wanda Metropolitano durante el empate 2-2 ante Villarreal.
El partido en el País Vasco significó apenas la segunda presentación de Álvarez en el certamen, luego de haberse perdido las primeras jornadas por una indisposición médica. A la par de Julián, Cristian Romero sumó minutos en el complemento y Giuliano Simeone estuvo desde el arranque en una tarde negra que le quitó el invicto al equipo y lo dejó en la séptima posición con siete unidades.
Con el objetivo de dejar atrás este paso en falso y amainar la polémica, el atacante de 26 años continúa con un plan de entrenamiento en doble turno para recuperar su mejor forma física. El Colchonero deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que este miércoles a las 16 tendrá un duro estreno en la Champions League 2026-27 cuando visite al Liverpool en Anfield.
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