Duro golpe económico: Racing se quedó sin copas internacionales para 2027
La Academia cortó una racha de 12 años consecutivos con participación continental y dejará de percibir ingresos millonarios.
Racing atraviesa un cierre de temporada complicado, tanto dentro como fuera de la cancha. La floja campaña de 2026 dejó al equipo sin posibilidades de disputar los playoffs del Torneo Clausura 2026 y confirmó que no jugará ninguna copa internacional en 2027, algo que no sucedía desde hacía 12 años.
El fracaso deportivo tendrá consecuencias directas en las finanzas de la institución. Sin los premios que distribuyen la Copa Libertadores y la Sudamericana, la Academia deberá ajustar sus recursos y podría postergar proyectos de infraestructura, además de encontrar mayores dificultades para incorporar refuerzos de jerarquía.
Racing perderá millones de dólares por no jugar copas
Desde 2015, el club había participado ininterrumpidamente en al menos uno de los dos principales torneos continentales. Sin embargo, la falta de resultados en el campeonato local le impidió clasificarse para 2027.
El contraste con las temporadas anteriores es significativo. Durante 2024, cuando conquistó la Copa Sudamericana, Racing recibió cerca de 10,4 millones de dólares en premios. En 2025, tras alcanzar las semifinales de la Libertadores, sumó otros 9,5 millones. En total, esos dos años representaron ingresos cercanos a los 20 millones de dólares.
La campaña internacional de 2026, en cambio, estuvo lejos de esos números. La eliminación en la fase de grupos de la Sudamericana le dejó al club apenas 900.000 dólares en premios, incluidos los dos pagos de 115.000 dólares por las victorias ante Independiente Petrolero de Bolivia.
En 2027, la ausencia de competencias continentales significará que Racing no recibirá ingresos por participar en esos torneos.
Las obras en el Cilindro y Ezeiza podrían demorarse
La reducción de recursos ya había sido advertida por Diego Cifarelli, tesorero de la institución, quien explicó cuáles serían las primeras áreas afectadas si el equipo no lograba clasificarse a una copa. "De no clasificar a copas internacionales el año que viene, lamentablemente lo que más se resiente son las obras en infraestructura. Las obras pensadas en el Cilindro, Ezeiza y el Tita tendrán una demora. Esa será la primera válvula de ajuste", había señalado.
De esta manera, la falta de ingresos no solo impactará en las cuentas del club, sino también en proyectos vinculados con el estadio, el predio de entrenamiento y las instalaciones destinadas a las divisiones inferiores.
Así está ubicado Racing en la Tabla Anual 2026
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