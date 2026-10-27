Duro golpe económico: Racing se quedó sin copas internacionales para 2027

En 2027, la ausencia de competencias continentales significará que Racing no recibirá ingresos por participar en esos torneos.

Las obras en el Cilindro y Ezeiza podrían demorarse

La reducción de recursos ya había sido advertida por Diego Cifarelli, tesorero de la institución, quien explicó cuáles serían las primeras áreas afectadas si el equipo no lograba clasificarse a una copa. "De no clasificar a copas internacionales el año que viene, lamentablemente lo que más se resiente son las obras en infraestructura. Las obras pensadas en el Cilindro, Ezeiza y el Tita tendrán una demora. Esa será la primera válvula de ajuste", había señalado.

De esta manera, la falta de ingresos no solo impactará en las cuentas del club, sino también en proyectos vinculados con el estadio, el predio de entrenamiento y las instalaciones destinadas a las divisiones inferiores.

Así está ubicado Racing en la Tabla Anual 2026