Cambeses apuntó contra la dirigencia de Racing: pidió una revisión profunda para 2027

El pedido de disculpas a los hinchas tras la derrota ante River

Cambeses también se hizo cargo de la responsabilidad colectiva por los objetivos que Racing no pudo alcanzar y les dedicó un mensaje a los simpatizantes, que atraviesan un cierre de año complicado.

"Hay que hacer autocrítica. Yo como capitán me hago cargo de muchas cosas. #RACING no se merece estar en el lugar que hoy está". Facundo Cambeses en zona mixta. https://t.co/HDEFhpChmJ — Racing Radio (@RacingRadioClub) October 26, 2026

“Quiero pedirle disculpas a la gente por no conseguir los objetivos, pero como te dije, va a haber que hacer una autocrítica general en el club porque esto no está bien”, manifestó.

La derrota profundizó una campaña irregular. La Academia sumó apenas dos triunfos en sus últimos ocho partidos oficiales, quedó sin posibilidades de acceder a los playoffs y se alejó de los puestos que otorgan plazas para las copas internacionales.