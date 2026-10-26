Cambeses apuntó contra la dirigencia de Racing: pidió una revisión profunda para 2027
Después de la derrota ante River, el arquero de la Academia defendió el esfuerzo de los juveniles y reclamó cambios para recuperar la competitividad.
Facundo Cambeses alzó la voz tras la caída de Racing frente a River en el Torneo Clausura 2026 y dejó un mensaje directo para la dirigencia. El arquero destacó la entrega de sus compañeros, pidió disculpas a los hinchas por los objetivos incumplidos y reclamó una revisión profunda del presente institucional y deportivo de cara a 2027.
“Estamos jugando bajo un contexto que no es el favorable. Jugamos con tres chicos de menos de 19 años y no es fácil en esta cancha. Miraba a los jugadores de ellos y tienen muchísima jerarquía, los chicos hoy entregaron todo”, expresó el guardavalla al analizar las dificultades que enfrenta el plantel.
Cambeses reclamó una autocrítica general en Racing
El momento más contundente de sus declaraciones llegó cuando se refirió al futuro de la Academia. Sin rodeos, el arquero consideró que el club necesita revisar sus decisiones para volver a competir al nivel que exige su historia.
“Creo que va a haber que hacer una autocrítica general en el club para el 2027. Racing no tiene que estar así, Racing tiene que competir, Racing tiene que estar de otra manera”, sostuvo.
Sus palabras apuntaron al escenario que atraviesa el conjunto de Avellaneda, tanto por los resultados como por la conformación de un plantel que, según dejó entrever, no cuenta con las herramientas suficientes para afrontar las exigencias de la temporada.
El pedido de disculpas a los hinchas tras la derrota ante River
Cambeses también se hizo cargo de la responsabilidad colectiva por los objetivos que Racing no pudo alcanzar y les dedicó un mensaje a los simpatizantes, que atraviesan un cierre de año complicado.
“Quiero pedirle disculpas a la gente por no conseguir los objetivos, pero como te dije, va a haber que hacer una autocrítica general en el club porque esto no está bien”, manifestó.
La derrota profundizó una campaña irregular. La Academia sumó apenas dos triunfos en sus últimos ocho partidos oficiales, quedó sin posibilidades de acceder a los playoffs y se alejó de los puestos que otorgan plazas para las copas internacionales.
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