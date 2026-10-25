Marcelo Gallardo volvió a River y paralizó a todos en el clásico contra Racing
El Muñeco dijo presente en Núñez para seguir de cerca el apasionante cruce de la Liga Profesional y no estuvo solo. Mirá la foto que enloqueció a los hinchas.
El Estadio Monumental vivió una jornada repleta de emociones en una nueva edición del clásico entre River y Racing Club, pero todas las miradas y los reflectores de la noche se los llevó un visitante ilustre que paralizó a los hinchas millonarios: Marcelo Gallardo.
El histórico exentrenador del conjunto de Núñez sorprendió a todos al decir presente en uno de los palcos de la cancha para presenciar el vibrante encuentro. El Muñeco, ídolo absoluto e historia viva del club, no quiso perderse el partidazo y su presencia rápidamente generó furor en las redes sociales, donde la imagen se volvió viral en cuestión de minutos.
Sin embargo, Gallardo no estuvo solo en su regreso a casa. El DT estuvo acompañado por Matías, su hijo que actualmente se desempeña como futbolista profesional en Instituto de Córdoba. Juntos disfrutaron del ambiente único del templo millonario y siguieron bien de cerca cada acción del juego.
Marcelo Gallardo volvió a River y paralizó a todos en el clásico contra Racing
La aparición del técnico más ganador en la historia reciente de la institución desató la locura de los simpatizantes, quienes no tardaron en manifestar su cariño y nostalgia en las plataformas digitales ante cada imagen capturada por la transmisión oficial.
Formaciones de River vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
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