Marcelo Gallardo volvió a River y paralizó a todos en el clásico contra Racing

El histórico exentrenador del conjunto de Núñez sorprendió a todos al decir presente en uno de los palcos de la cancha para presenciar el vibrante encuentro. El Muñeco, ídolo absoluto e historia viva del club, no quiso perderse el partidazo y su presencia rápidamente generó furor en las redes sociales, donde la imagen se volvió viral en cuestión de minutos.