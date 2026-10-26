River ganó el clásico a Racing: qué necesita ahora para entrar a la Copa Libertadores 2027
El equipo de Leonardo Ponzio escaló posiciones en la tabla anual tras vencer a la Academia, pero sigue fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
River consiguió un triunfo fundamental frente a Racing y renovó sus esperanzas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, el equipo de Núñez todavía está obligado a sumar en las dos fechas que restan del Torneo Clausura 2026 y necesita que algunos de sus competidores directos pierdan puntos.
Con la victoria ante la Academia, el Millonario alcanzó las 52 unidades y quedó sexto en la tabla anual, posición que actualmente otorga un boleto a la Copa Sudamericana. De esta manera, superó a Gimnasia, que suma 51 puntos, e Instituto, con 50. El objetivo principal, no obstante, es ingresar a la Libertadores.
Para conseguirlo mediante la clasificación anual, River necesita acercarse a los equipos que hoy ocupan los primeros puestos: Boca lidera con 57 unidades, Rosario Central tiene 56 y Vélez acumula 55. Detrás aparecen Argentinos Juniors, con 54, e Independiente Rivadavia, con 53. Estos dos últimos se enfrentarán entre sí, un resultado que podría modificar la pelea por los lugares de clasificación.
¿Cuántos puntos necesita River para jugar la Libertadores 2027?
Como referencia, durante la temporada pasada Argentinos Juniors consiguió el tercer puesto de la tabla anual con 57 puntos. Si se toma ese registro como parámetro, el conjunto de Núñez necesitaría alcanzar una cifra similar para aumentar sus posibilidades de ingresar al máximo certamen continental.
River tiene seis puntos en juego y debería sumar al menos cinco para llegar a los 57. De todas maneras, conseguir los seis puntos disponibles y terminar con 58 unidades le permitiría afrontar la definición con un panorama más favorable, aunque tampoco le garantizaría la clasificación.
Por eso, el margen de error es mínimo. El equipo de Ponzio deberá sostener el impulso de sus últimos triunfos y esperar que Boca, Rosario Central, Vélez y los demás rivales directos no amplíen la diferencia.
Los partidos que le quedan a River y las otras vías de clasificación
El calendario le presenta dos compromisos determinantes: primero visitará a Boca en la Bombonera y luego jugará frente a Aldosivi en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular. Además de la tabla anual, cuenta con otra posibilidad de asegurarse un lugar en la Libertadores 2027: consagrarse campeón del Torneo Clausura.
Si no consigue el título ni termina entre los puestos de clasificación directa, deberá estar atento a una eventual liberación de cupos. Esto podría suceder si alguno de los equipos mejor ubicados obtiene una clasificación por otra vía, aunque algunas combinaciones dependen de que Boca gane la Copa Sudamericana o la Copa Argentina.
Si esos escenarios no se concretan, el Millonario podría quedar nuevamente condenado a disputar la Copa Sudamericana. Por eso, los próximos dos encuentros serán decisivos para definir su futuro internacional.
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