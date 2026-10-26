River ganó el clásico a Racing: qué necesita ahora para entrar a la Copa Libertadores 2027

River tiene seis puntos en juego y debería sumar al menos cinco para llegar a los 57. De todas maneras, conseguir los seis puntos disponibles y terminar con 58 unidades le permitiría afrontar la definición con un panorama más favorable, aunque tampoco le garantizaría la clasificación.

Por eso, el margen de error es mínimo. El equipo de Ponzio deberá sostener el impulso de sus últimos triunfos y esperar que Boca, Rosario Central, Vélez y los demás rivales directos no amplíen la diferencia.

Los partidos que le quedan a River y las otras vías de clasificación

El calendario le presenta dos compromisos determinantes: primero visitará a Boca en la Bombonera y luego jugará frente a Aldosivi en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular. Además de la tabla anual, cuenta con otra posibilidad de asegurarse un lugar en la Libertadores 2027: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Si no consigue el título ni termina entre los puestos de clasificación directa, deberá estar atento a una eventual liberación de cupos. Esto podría suceder si alguno de los equipos mejor ubicados obtiene una clasificación por otra vía, aunque algunas combinaciones dependen de que Boca gane la Copa Sudamericana o la Copa Argentina.

Si esos escenarios no se concretan, el Millonario podría quedar nuevamente condenado a disputar la Copa Sudamericana. Por eso, los próximos dos encuentros serán decisivos para definir su futuro internacional.