Edinson Cavani vuelve a preocupar a Boca: nueva molestia y duda ante Barracas Central

Más allá de la preocupación deportiva, el goleador se mostró activo fuera de las canchas. Este miércoles participó de la charla motivacional “El poder de creer”, encabezada por la gimnasta estadounidense Simone Biles en Buenos Aires, evento enmarcado en la designación de la ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027. La presencia del uruguayo no pasó desapercibida: su estado físico fue uno de los temas más comentados del encuentro.

Con 12 goles en la temporada, el charrúa sigue siendo una de las figuras de Boca, pero su continuidad en el tramo final del torneo dependerá de los resultados médicos que se conocerán en las próximas horas. En el club confían en que la molestia no derive en una lesión más grave, aunque el panorama obliga a extremar precauciones. Si los estudios confirman una sobrecarga, el Matador quedará al margen del partido del fin de semana y apuntará a su regreso para la próxima fecha.