Edinson Cavani vuelve a preocupar a Boca: nueva molestia y duda ante Barracas Central
El delantero uruguayo volvió a sentir dolor y será sometido a estudios médicos. Claudio Úbeda analiza mantener a Milton Giménez como titular.
Edinson Cavani encendió nuevamente las alarmas en Boca. El delantero uruguayo sufrió una molestia muscular durante el último entrenamiento y deberá realizarse estudios médicos para determinar la gravedad del cuadro. Si bien desde el cuerpo técnico buscan transmitir calma, todo indica que el “Matador” quedaría fuera del duelo ante Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.
Cavani, de 38 años, venía recuperándose de una distensión en el psoas derecho que lo marginó de los partidos ante Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s. En el último encuentro, incluso, había vuelto a integrar la lista de convocados, aunque no sumó minutos. Según explicó el entrenador Claudio Úbeda, el atacante “tuvo una evolución lógica”, pero ahora el nuevo dolor lo obligará a parar otra vez.
“Estuvo a disposición ante Newell’s, pero preferimos no arriesgarlo. Si era necesario, habría entrado”, señaló el DT en conferencia de prensa. El cuerpo técnico xeneize planea preservarlo para evitar una recaída y no descarta que siga trabajando de manera diferenciada en los próximos días.
Milton Giménez seguiría de titular ante la posible nueva ausencia de Cavani
De confirmarse la baja, Milton Giménez -autor de un doblete frente a la Lepra- volverá a ser titular. El Xeneize visitará a Barracas Central este sábado a las 14:30 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en busca de mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A, y seguir firme en la Tabla Anual.
Más allá de la preocupación deportiva, el goleador se mostró activo fuera de las canchas. Este miércoles participó de la charla motivacional “El poder de creer”, encabezada por la gimnasta estadounidense Simone Biles en Buenos Aires, evento enmarcado en la designación de la ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027. La presencia del uruguayo no pasó desapercibida: su estado físico fue uno de los temas más comentados del encuentro.
Con 12 goles en la temporada, el charrúa sigue siendo una de las figuras de Boca, pero su continuidad en el tramo final del torneo dependerá de los resultados médicos que se conocerán en las próximas horas. En el club confían en que la molestia no derive en una lesión más grave, aunque el panorama obliga a extremar precauciones. Si los estudios confirman una sobrecarga, el Matador quedará al margen del partido del fin de semana y apuntará a su regreso para la próxima fecha.
