La señal del hermano de Edinson Cavani que ilusiona a todo el mundo Boca

"Veo mucho el fútbol argentino. A Boca lo sigo. Me gustan mucho Merentiel y Benedetto. Yo no mentía, yo quiero que mi hermano venga a Boca. Se lo he dicho a él. Me encanta esa idea", expresó Christan.

image.png

Y agregó: "Boca tiene mucha historia. Sueño con verlo con la camiseta. Deseo tanto que llegue como la gente que me escribe Tengo un buen presentimiento que su llegada se va a logra". Y sostuvo, esperanzado, que "esta vez es diferente a las demás, está todo más encaminado su regreso a Sudamérica".

En tanto, aprovechó para contestarle a los cuestionamientos por su estado físico, futbolístico y por su edad: "Con 36 años, como está ha tenido varias ofertas, está vigente".

cavani.jpg

El hermano de Cavani también hizo referencia a la polémica que se levantó en Uruguay por no volver a su país de origen. "En Uruguay la mayoría somos de Peñarol, él nunca se supo de qué equipo era. Cuando era chico decía que era de Nacional".

Además, adelantó cómo sigue la negociación con el Valencia de España por su desvinculación, ya que Boca ya liberó un cupo de extranjeros con la recisión del contrato del paraguayo Óscar Romero, que también dejó la 10 vacante. ¿Será para Edi?

"La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando, esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido. Veremos cómo termina lo de Valencia y si llega a un acuerdo con Boca", concluyó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDSportsRadio%2Fstatus%2F1684246480415064064&partner=&hide_thread=false Oscar #Romero rescindió su contrato con #Boca



El futbolista quedó con el pase en su poder.



El 'Xeneize' liberó un cupo extranjero ¿Llega #Cavani ?



@faafiperez pic.twitter.com/OQUcSIsuU4 — D Sports Radio (@DSportsRadio) July 26, 2023