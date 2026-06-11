Selección Argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular y peligra su participación
Nicolás Tagliafico padece una distensión grado I en el sóleo izquierdo y no estará ante Argelia ni Austria en el Mundial 2026.
Nicolás Tagliafico encendió las alarmas en la concentración de la Selección Argentina y los estudios realizados en las últimas horas confirmaron el diagnóstico que temía el cuerpo técnico: el lateral izquierdo sufrió una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda.
La lesión le impedirá estar disponible para los dos primeros compromisos de la Albiceleste en el Mundial 2026. De esta manera, el defensor se perderá el debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio a las 22, y tampoco llegaría en condiciones para el encuentro de la segunda fecha ante Austria.
El futbolista del Olympique de Lyon había sido titular en el amistoso frente a Honduras, pero fue reemplazado en el entretiempo. Desde entonces no volvió a sumar minutos y tampoco pudo entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.
La ausencia de Tagliafico representa un dolor de cabeza para Lionel Scaloni, que no cuenta con un reemplazante natural en esa posición dentro de la lista definitiva. Durante los amistosos previos al Mundial, el entrenador utilizó a Facundo Medina y Nicolás González como alternativas sobre el sector izquierdo, aunque ninguno de los dos ocupa habitualmente ese rol. La situación también ayuda a explicar por qué el cuerpo técnico decidió postergar la definición del reemplazante de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la lista por una lesión muscular.
Guido Rodríguez sigue siendo el principal candidato
Mientras se espera la confirmación oficial del futbolista que ocupará el lugar vacante en la nómina de 26 jugadores, Guido Rodríguez continúa siendo el principal candidato para sumarse al plantel. El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 corre con ventaja sobre Emiliano Buendía y Máximo Perrone, aunque Scaloni todavía no comunicó su decisión definitiva.
Por otra parte, desde la Selección mantienen el optimismo respecto de la recuperación de Tagliafico y consideran que no corre riesgo su continuidad en la Copa del Mundo. El objetivo es que pueda reaparecer en la tercera fecha de la fase de grupos o en una eventual instancia eliminatoria. En caso de haberse producido un escenario más complejo y una baja definitiva, el principal apuntado para ocupar su lugar habría sido Marcos Acuña, uno de los futbolistas que integraron la prelista de la Selección Argentina.
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