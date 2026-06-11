Selección Argentina: Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular y peligra su participación

Guido Rodríguez sigue siendo el principal candidato

Mientras se espera la confirmación oficial del futbolista que ocupará el lugar vacante en la nómina de 26 jugadores, Guido Rodríguez continúa siendo el principal candidato para sumarse al plantel. El mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 corre con ventaja sobre Emiliano Buendía y Máximo Perrone, aunque Scaloni todavía no comunicó su decisión definitiva.

Por otra parte, desde la Selección mantienen el optimismo respecto de la recuperación de Tagliafico y consideran que no corre riesgo su continuidad en la Copa del Mundo. El objetivo es que pueda reaparecer en la tercera fecha de la fase de grupos o en una eventual instancia eliminatoria. En caso de haberse producido un escenario más complejo y una baja definitiva, el principal apuntado para ocupar su lugar habría sido Marcos Acuña, uno de los futbolistas que integraron la prelista de la Selección Argentina.