Edinson Cavani será operado para dejar atrás su lesión lumbar y buscar volver a jugar en Boca

La situación física de Cavani se convirtió en uno de los principales temas de preocupación para Boca durante este año. El delantero apenas disputó dos partidos oficiales en 2026 y el último de ellos fue el 20 de febrero frente a Racing. Desde entonces no volvió a integrar una convocatoria oficial.

Tras un bloqueo lumbar realizado en marzo, existía la expectativa de que pudiera reaparecer durante el tramo final del semestre. Incluso se ofreció para estar presente en el encuentro ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, aunque finalmente Claudio Úbeda decidió no incluirlo por considerar que no estaba en condiciones físicas para competir. La falta de continuidad alimentó versiones sobre un posible retiro anticipado, aunque el futbolista mantiene el objetivo de volver a jugar antes de poner fin a su carrera.

Desde su llegada a Boca a mediados de 2023, Cavani disputó 81 partidos oficiales, acumuló 5.878 minutos en cancha, convirtió 28 goles y entregó 3 asistencias. Ahora, con la operación como última apuesta, buscará volver a vestir la camiseta xeneize antes del cierre de la temporada.