Edinson Cavani será operado para dejar atrás su lesión lumbar y buscar volver a jugar en Boca
Edinson Cavani se someterá a una microcirugía en la columna para intentar recuperarse y regresar a las canchas antes de fin de año.
Edinson Cavani afrontará una operación con el objetivo de dejar atrás los problemas físicos que lo alejaron de las canchas durante los últimos meses. Boca aceptó la propuesta del delantero y ahora aguarda la confirmación de una fecha para la intervención.
El atacante uruguayo se someterá a una limpieza mediante microcirugía en uno de los discos de la columna, un procedimiento que apunta a resolver las molestias lumbares que arrastra desde hace tiempo y que le impidieron tener continuidad en 2026. La decisión llega luego de que los tratamientos conservadores y los bloqueos realizados anteriormente no ofrecieran los resultados esperados. Tanto el jugador como el club consideran que se trata de la última alternativa para intentar que pueda volver a competir profesionalmente.
En qué consiste la operación y cuánto tiempo demandará la recuperación
La intervención será una microcirugía destinada a limpiar uno de los discos de la columna afectados por la lesión lumbar. Según los plazos estimados, Cavani necesitará aproximadamente un mes para recuperarse de la operación y luego atravesará un período de rehabilitación que demandará alrededor de un mes y medio más antes de recibir el alta deportiva.
Si la cirugía se realiza en los próximos días, el delantero podría regresar a los entrenamientos junto al resto del plantel a mediados de agosto. Ese escenario le permitiría contar con varios meses de competencia antes de la finalización de la temporada y alimenta la ilusión de poder despedirse dentro de una cancha.
La situación física de Cavani se convirtió en uno de los principales temas de preocupación para Boca durante este año. El delantero apenas disputó dos partidos oficiales en 2026 y el último de ellos fue el 20 de febrero frente a Racing. Desde entonces no volvió a integrar una convocatoria oficial.
Tras un bloqueo lumbar realizado en marzo, existía la expectativa de que pudiera reaparecer durante el tramo final del semestre. Incluso se ofreció para estar presente en el encuentro ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, aunque finalmente Claudio Úbeda decidió no incluirlo por considerar que no estaba en condiciones físicas para competir. La falta de continuidad alimentó versiones sobre un posible retiro anticipado, aunque el futbolista mantiene el objetivo de volver a jugar antes de poner fin a su carrera.
Desde su llegada a Boca a mediados de 2023, Cavani disputó 81 partidos oficiales, acumuló 5.878 minutos en cancha, convirtió 28 goles y entregó 3 asistencias. Ahora, con la operación como última apuesta, buscará volver a vestir la camiseta xeneize antes del cierre de la temporada.
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