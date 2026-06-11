El insólito blooper en el Mundial 2026: el árbitro Wilton Sampaio habló en inglés a lo Carlos Tevez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065187452512325903&partner=&hide_thread=false Wilton Sampaio comunicando la expulsión en inglés: "Is very dificult" pic.twitter.com/yTt5bnxMFR — minutouno (@minutounocom) June 11, 2026

El "is very difficult" de Sampaio en el Mundial 2026

La curiosa situación ocurrió durante los minutos finales del duelo entre la selección de México y Sudáfrica. Tras revisar una fuerte infracción en la pantalla del VAR, el juez decidió expulsar al jugador sudafricano Themba Zwane. Sin embargo, la verdadera complicación llegó al momento de comunicar la sanción por micrófono a los espectadores.