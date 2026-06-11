El insólito blooper en el Mundial 2026: el árbitro Wilton Sampaio habló en inglés a lo Carlos Tevez
El primer blooper del Mundial 2026 tuvo como protagonista a Wilton Sampaio. El árbitro explicó un fallo del VAR en un inglés que recordó a Carlos Tevez.
El partido inaugural del Mundial 2026 dejó un momento sumamente divertido en el mítico Estadio Azteca. El árbitro brasileño Wilton Sampaio protagonizó el primer gran blooper del torneo al intentar explicar una expulsión mediante el altoparlante oficial del recinto, utilizando un precario inglés que desató risas y burlas.
El "is very difficult" de Sampaio en el Mundial 2026
La curiosa situación ocurrió durante los minutos finales del duelo entre la selección de México y Sudáfrica. Tras revisar una fuerte infracción en la pantalla del VAR, el juez decidió expulsar al jugador sudafricano Themba Zwane. Sin embargo, la verdadera complicación llegó al momento de comunicar la sanción por micrófono a los espectadores.
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Con muchas dudas, Sampaio lanzó su primer veredicto: "After review... attacker number eleven... for serious foul play". Acto seguido, y titubeando aún más frente a todo el estadio, intentó detallar el golpe del futbolista: "Is, ah, directs directly to the face of the defender". Finalmente, concluyó su accidentado discurso anunciando la tarjeta roja y el tiro libre directo a favor de los locales.
El divertido momento no pasó desapercibido y los hinchas rápidamente lo compararon con la histórica frase "is very difficult" de Carlos Tevez. Sin dudas, un cierre a pura risa para un accidentado debut que terminó con una victoria por 2 a 0 a favor del cuadro anfitrión.
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