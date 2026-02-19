Eduardo Domínguez deja Estudiantes y será el nuevo DT de Atlético Mineiro
El experimentado entrenador se despide del Pincha tras acordar su llegada al equipo brasilero. El DT dirigirá por última vez ante Sarmiento en UNO y asumirá en el fútbol brasileño.
Eduardo Domínguez dejará de ser el entrenador de Estudiantes para convertirse en el nuevo DT de Atlético Mineiro. El técnico campeón del fútbol argentino se despedirá este sábado ante Sarmiento de Junín en el estadio Jorge Luis Hirschi y luego iniciará su primera experiencia fuera del Río de la Plata.
Las negociaciones entre el entrenador y el club brasileño llegaron a buen puerto y, según informó Federico Bueno en ESPN F90, Domínguez cerrará su ciclo en el Pincha este viernes, aunque dirigirá por última vez el sábado cuando el equipo reciba a Sarmiento en el estadio UNO. El técnico de 47 años había sido anunciado en marzo de 2023 y el pasado 8 de enero renovó su contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la propuesta del Galo aceleró los tiempos y marcará el final de su etapa en La Plata.
De campeón con Estudiantes al desafío en Atlético Mineiro
Domínguez deja Estudiantes como campeón del fútbol argentino, luego de la consagración frente a Racing en la final disputada en diciembre. Su ciclo incluyó una fuerte identidad competitiva y la consolidación de un plantel que volvió a pelear en los primeros planos.
Atlético Mineiro, por su parte, se encontraba sin entrenador desde el jueves 12 de febrero, cuando decidió cesar a Jorge Sampaoli tras un irregular inicio de temporada. Aunque el equipo logró la clasificación a las semifinales del Campeonato Mineiro, todavía no ganó en el Brasileirão 2026, donde suma dos empates —ante Palmeiras y Remo— y una derrota frente a Bragantino. El próximo compromiso del Galo será este domingo frente a Athletic (MG) por el Campeonato Mineiro, en lo que podría ser el inicio de una nueva etapa bajo la conducción del exdefensor argentino.
Hasta ahora, Domínguez desarrolló toda su carrera como entrenador en el ámbito del Río de la Plata. Inició su camino en 2015 y dirigió a Huracán, Colón, Nacional e Independiente antes de su exitoso paso por Estudiantes. En 2026 afrontará también la CONMEBOL Sudamericana con Atlético Mineiro, que clasificó tras finalizar en la undécima posición del Brasileirão 2025.
