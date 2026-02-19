Eduardo Domínguez deja Estudiantes y será el nuevo DT de Atlético Mineiro

Las negociaciones entre el entrenador y el club brasileño llegaron a buen puerto y, según informó Federico Bueno en ESPN F90, Domínguez cerrará su ciclo en el Pincha este viernes, aunque dirigirá por última vez el sábado cuando el equipo reciba a Sarmiento en el estadio UNO. El técnico de 47 años había sido anunciado en marzo de 2023 y el pasado 8 de enero renovó su contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la propuesta del Galo aceleró los tiempos y marcará el final de su etapa en La Plata.