Franco Armani y Sebastián Driussi aceleran su regreso en River: ¿cuándo vuelven?

Al tratarse de una lesión leve, se estimó desde el inicio una rehabilitación cercana a las tres semanas, plazo que se cumple justo para el compromiso del domingo. El atacante evolucionó sin contratiempos y tiene posibilidades concretas de integrar la lista de convocados.

La idea del cuerpo técnico sería llevarlo de manera gradual, inicialmente como alternativa desde el banco, con la intención de que recupere ritmo y pueda volver al once titular en la fecha siguiente. En un equipo que viene mostrando dificultades para convertir, su regreso aparece como una pieza clave para recuperar peso ofensivo.