Franco Armani y Sebastián Driussi aceleran su regreso en River: ¿cuándo vuelven?
Ambos futbolistas avanzan en sus recuperaciones y podrían volver ante Vélez por el Torneo Apertura. El arquero recibiría el alta y el delantero iría al banco.
River podría recuperar a Franco Armani y Sebastián Driussi para el partido ante Vélez por el Torneo Apertura. El arquero está próximo a recibir el alta médica y no se descarta su titularidad, mientras que el delantero apunta a regresar como alternativa tras superar su lesión muscular.
En un contexto de rendimiento irregular y con la necesidad de sumar confianza, el equipo de Marcelo Gallardo recibió una noticia alentadora. Dos futbolistas determinantes en la estructura del plantel evolucionaron favorablemente y podrían reaparecer este domingo en el José Amalfitani.
El caso que genera mayor expectativa es el de Franco Armani. El arquero sufrió el 4 de enero un desgarro grado II en el aductor derecho que lo marginó de los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Peñarol. Cuando parecía listo para regresar, una inflamación en el tendón de Aquiles frenó su puesta a punto.
Esa situación obligó al cuerpo técnico a sostener como titular al juvenil Santiago Beltrán durante las primeras cinco fechas del Torneo Apertura. Sin embargo, tras varias semanas de trabajos progresivos en el River Camp, el Pulpo está cada vez mejor y podría recibir el alta médica en las próximas horas. Si la evolución se mantiene, Gallardo analiza seriamente devolverle la titularidad ante Vélez, en un encuentro que aparece como determinante para enderezar el rumbo.
Sebastián Driussi, alternativa para el banco ante Vélez
Distinto, aunque también positivo, es el panorama de Sebastián Driussi. El delantero atraviesa la etapa final de la recuperación de un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo, sufrido el 1° de febrero ante Rosario Central.
Al tratarse de una lesión leve, se estimó desde el inicio una rehabilitación cercana a las tres semanas, plazo que se cumple justo para el compromiso del domingo. El atacante evolucionó sin contratiempos y tiene posibilidades concretas de integrar la lista de convocados.
La idea del cuerpo técnico sería llevarlo de manera gradual, inicialmente como alternativa desde el banco, con la intención de que recupere ritmo y pueda volver al once titular en la fecha siguiente. En un equipo que viene mostrando dificultades para convertir, su regreso aparece como una pieza clave para recuperar peso ofensivo.
