Los campeones del mundo del 86 bancaron a los trabajores en el Paro General: "Lo que necesiten..."

La Cámara baja convocó a sesionar desde las 14 horas, y de esta manera, quedó confirmada la huelga impulsada por la CGT para este mismo jueves y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta a la gestión de Javier Milei. Se trata de una jornada signada por la tensión social contra la administración libertaria, en la que no habrá colectivos, trenes, vuelos ni subtes; entre otros servicios.