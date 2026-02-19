Los campeones del mundo del 86 bancaron a los trabajores en el Paro General: "Lo que necesiten..."
En el Tour de la Copa del Mundo en Argentina, los campeones de 1986 respaldaron el paro general y el Negro Enrique expresó su apoyo a los trabajadores.
El Tour de la Copa Mundial de la FIFA llegó a la Argentina de la mano de Coca Cola y reunió a grandes figuras del fútbol nacional en un evento cargado de emoción. El trofeo más preciado del planeta volvió a exhibirse en el país campeón del mundo y fue acompañado por protagonistas históricos.
Entre los invitados estuvieron varios integrantes del plantel que conquistó el Mundial de México 1986. En ese marco, el Negro Enrique tomó la palabra y, antes de comenzar su discurso formal, sorprendió con un mensaje vinculado a la actualidad social y política que rápidamente se viralizó en las redes sociales ya que le dejó un claro mensaje de apoyo a todos los trabajadores que están llevando adelante el Paro General.
“Primero quiero solidarizarme con los trabajadores de argentina que la están pasando realmente muy mal. Abrazo para ellos y lo que necesiten saben que acá estamos”, expresó Enrique frente al público presente y compañeros cómo Ubaldo Fillol, Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Sergio Batista y Jorge Burruchaga.
Sus palabras se dieron en el contexto del paro general convocado para este jueves y generaron repercusión inmediata, al tratarse de una figura emblemática del fútbol argentino y campeón del mundo con la Selección. El gesto del exvolante se sumó a otras expresiones públicas de apoyo a la medida de fuerza y dejó en claro la postura de algunos integrantes de aquella histórica camada del 86.
En simultáneo con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado y que el Gobierno pretende aprobar antes del cierre de las extraordinarias, se lleva a cabo este jueves el paro nacional convocado por la CGT.
La Cámara baja convocó a sesionar desde las 14 horas, y de esta manera, quedó confirmada la huelga impulsada por la CGT para este mismo jueves y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta a la gestión de Javier Milei. Se trata de una jornada signada por la tensión social contra la administración libertaria, en la que no habrá colectivos, trenes, vuelos ni subtes; entre otros servicios.
