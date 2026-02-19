Cuánto dinero recibirá River por la venta de Adam Bareiro a Boca
El Millonario cobrará una gran cifra por el pase del delantero al Xeneize, tras la venta acordada entre las partes: todos los detalles.
La transferencia de Adam Bareiro de Fortaleza a Boca no solo impacta en el mercado de pases argentino, sino que también representa un ingreso directo para River. Aunque no participó de la negociación, el club de Núñez conservaba el 50% de los derechos económicos del delantero y percibirá US$1.500.000 limpios.
El acuerdo entre el equipo brasilero y el Xeneize se cerró en US$3.000.000 por la totalidad de la ficha. Como el Millonario era copropietario, la cláusula contractual activó el reparto proporcional del monto, garantizándole la mitad del total.
En 2024, River había adquirido el pase del atacante a San Lorenzo por US$2.500.000 brutos a la firma y otros US$2.000.000 sujetos a objetivos deportivos, lo que representaba una inversión potencial de US$4.500.000. Sin embargo, el ciclo del paraguayo en Núñez no cumplió las expectativas: disputó 16 partidos oficiales sin convertir goles. Luego fue cedido a Al-Rayyan, de Qatar, operación por la cual el club argentino percibió US$1.000.000.
Más tarde, el club de Núñez transfirió el 50% de los derechos económicos a Fortaleza en una cifra cercana a los US$3.000.000. El club brasileño mantuvo ese porcentaje hasta concretar la reciente venta a Boca, lo que permitió que el Millonario cobrara ahora el restante 50%.
En los últimos días, cuando se intensificaron las versiones sobre su llegada al Xeneize, Bareiro había señalado: “La realidad es que, como siempre digo, tengo la cabeza acá. Fortaleza fue un club que tuvo mucha confianza en mí, valoro eso. La gente, compañeros, la directiva, siempre confiaron en mí y estoy pasando un gran momento gracias a ellos. Después, obviamente, cuando uno está con buenos resultados, es bueno que otros equipos sigan tu carrera, eso queda entre los clubes, queda entre mi agente con la gente de Boca, solo tengo la cabeza acá, estoy trabajando eso y para dar lo mejor de mí“.
El recorrido de Adam Bareiro y el interés de Riquelme
El delantero, de 29 años, surgió en Olimpia de Paraguay y pasó por River Plate y Nacional en su país. También jugó en Rayados de Monterrey, Atlético San Luis, Alanyaspor y tuvo un destacado paso por San Lorenzo.
Tras su salida de River, el atacante había reflexionado: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.
Juan Román Riquelme lo tenía en la mira desde su etapa en el Ciclón y en su momento expresó: “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.
La llegada de Bareiro a Boca se da en un contexto de dificultades ofensivas para el equipo. Edinson Cavani atraviesa una lumbalgia que lo marginó durante semanas y recién reapareció ante Platense, mientras que Milton Giménez fue operado y no tiene fecha definida de regreso. Además, las salidas de Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez, cedidos a Gimnasia de Mendoza y Atlanta, redujeron las alternativas en el plantel.
