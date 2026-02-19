Cuánto dinero recibirá River por la venta de Adam Bareiro a Boca

image

El recorrido de Adam Bareiro y el interés de Riquelme

El delantero, de 29 años, surgió en Olimpia de Paraguay y pasó por River Plate y Nacional en su país. También jugó en Rayados de Monterrey, Atlético San Luis, Alanyaspor y tuvo un destacado paso por San Lorenzo.

Tras su salida de River, el atacante había reflexionado: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.

Juan Román Riquelme lo tenía en la mira desde su etapa en el Ciclón y en su momento expresó: “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.

La llegada de Bareiro a Boca se da en un contexto de dificultades ofensivas para el equipo. Edinson Cavani atraviesa una lumbalgia que lo marginó durante semanas y recién reapareció ante Platense, mientras que Milton Giménez fue operado y no tiene fecha definida de regreso. Además, las salidas de Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez, cedidos a Gimnasia de Mendoza y Atlanta, redujeron las alternativas en el plantel.