Los candidatos a dirigir Estudiantes tras la inesperada salida de Eduardo Domínguez

La salida del "Barba" obligó a la dirigencia albirroja a moverse con rapidez. El entrenador se despedirá este fin de semana frente a Sarmiento de Junín en el Estadio Jorge Luis Hirschi y luego iniciará su etapa en el fútbol brasileño, dejando vacante un cargo clave en un momento decisivo de la temporada. El equipo platense no solo tiene por delante el compromiso inmediato por el torneo local, sino también la Libertadores y la Copa Argentina, objetivos centrales para el club en este 2026.