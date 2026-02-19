Los candidatos a dirigir Estudiantes tras la inesperada salida de Eduardo Domínguez
El entrenador dirigirá su último partido ante Sarmiento de Junín y en el Pincha manejan dos nombres fuertes para reemplazarlo.
Estudiantes de La Plata acelera la búsqueda del reemplazante de Eduardo Domínguez, quien continuará su carrera en Atlético Mineiro. Con este inesperado panorama, Martín Demichelis y Martín Palermo aparecen como los principales candidatos para asumir en el Pincha, que afronta la Copa Libertadores y la Copa Argentina.
La salida del "Barba" obligó a la dirigencia albirroja a moverse con rapidez. El entrenador se despedirá este fin de semana frente a Sarmiento de Junín en el Estadio Jorge Luis Hirschi y luego iniciará su etapa en el fútbol brasileño, dejando vacante un cargo clave en un momento decisivo de la temporada. El equipo platense no solo tiene por delante el compromiso inmediato por el torneo local, sino también la Libertadores y la Copa Argentina, objetivos centrales para el club en este 2026.
Según trascendió, los principales apuntados son Demichelis y Palermo, ambos sin trabajo tras sus pasos por Monterrey y Fortaleza, respectivamente. Los dos cuentan con experiencia internacional y recorrido en el fútbol argentino.
Demichelis, exentrenador de River, ya mantuvo contactos con Juan Sebastián Verón y por estas horas es quien aparece más cerca de convertirse en el nuevo DT. En su paso por el conjunto de Núñez logró títulos y condujo a un plantel de alta exigencia, antecedentes que seducen en La Plata.
En caso de que las negociaciones no prosperen, Palermo asoma como alternativa inmediata. El Titán se mantiene a la espera de un llamado y figura como plan B en la consideración de la dirigencia. Con el calendario apretado y competencias decisivas en el horizonte, Estudiantes busca resolver cuanto antes la sucesión para sostener el proyecto deportivo tras la salida del Barba.
Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes
Desde su llegada al elenco platense a principios de 2023, el entrenador lleva dirigidos un total de 163 partidos, con un saldo de 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas. Además, ganó 5 títulos a nivel local.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario