Egipto vs. Irán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Irán, por su parte, atraviesa un panorama más irregular: debutó con un empate ante Nueva Zelanda y luego igualó frente a el combinado europeo, por lo que suma 2 unidades y está obligado a ganar para mantener aspiraciones de clasificación directa o como uno de los mejores terceros.

En este contexto, el cruce en Seattle aparece como un partido clave de definición, con Egipto buscando confirmar su buen presente y Irán obligado a dar el golpe para seguir con vida en el certamen.

Formaciones de Egipto vs. Irán por el Mundial 2026

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.

Horario y televisación