Egipto vs. Irán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado africano busca una victoria que lo consolide en el primer puesto del Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.
Egipto e Irán se miden este sábado, a las 00 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y se presenta como un duelo decisivo en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final, en un grupo que se mantiene muy ajustado y donde ambos equipos todavía dependen de sí mismos para avanzar.
El seleccionado africano llega impulso tras conseguir su primera victoria en el torneo: venció 3 a 1 a Nueva Zelanda luego de haber debutado con un empate ante Bélgica, resultado que lo deja bien posicionado con 4 puntos y con la chance concreta de cerrar la primera fase en lo más alto de su zona.
Irán, por su parte, atraviesa un panorama más irregular: debutó con un empate ante Nueva Zelanda y luego igualó frente a el combinado europeo, por lo que suma 2 unidades y está obligado a ganar para mantener aspiraciones de clasificación directa o como uno de los mejores terceros.
En este contexto, el cruce en Seattle aparece como un partido clave de definición, con Egipto buscando confirmar su buen presente y Irán obligado a dar el golpe para seguir con vida en el certamen.
Formaciones de Egipto vs. Irán por el Mundial 2026
Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.
Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.
Horario y televisación
- Hora: 00:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Lumen Field de Seattle
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