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Egipto vs. Irán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El seleccionado africano busca una victoria que lo consolide en el primer puesto del Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.

Salah es la bandera de Egipto en este Mundial. 

Salah es la bandera de Egipto en este Mundial. 

Egipto e Irán se miden este sábado, a las 00 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y se presenta como un duelo decisivo en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final, en un grupo que se mantiene muy ajustado y donde ambos equipos todavía dependen de sí mismos para avanzar.

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El seleccionado africano llega impulso tras conseguir su primera victoria en el torneo: venció 3 a 1 a Nueva Zelanda luego de haber debutado con un empate ante Bélgica, resultado que lo deja bien posicionado con 4 puntos y con la chance concreta de cerrar la primera fase en lo más alto de su zona.

Irán, por su parte, atraviesa un panorama más irregular: debutó con un empate ante Nueva Zelanda y luego igualó frente a el combinado europeo, por lo que suma 2 unidades y está obligado a ganar para mantener aspiraciones de clasificación directa o como uno de los mejores terceros.

En este contexto, el cruce en Seattle aparece como un partido clave de definición, con Egipto buscando confirmar su buen presente y Irán obligado a dar el golpe para seguir con vida en el certamen.

Formaciones de Egipto vs. Irán por el Mundial 2026

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.

Horario y televisación

  • Hora: 00:00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Lumen Field de Seattle

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