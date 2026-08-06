Diego Forlán fue presentado como nuevo entrenador de Uruguay tras la salida de Bielsa

Su momento más recordado llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando fue una de las grandes figuras del torneo, condujo a Uruguay hasta las semifinales y se quedó con el Balón de Oro al mejor jugador de la Copa del Mundo. Un año más tarde también fue pieza clave en la conquista de la Copa América 2011, obtenida en Argentina.

La experiencia de Forlán como director técnico todavía es reducida. Su primera oportunidad fue en Peñarol, en 2020, donde dirigió 11 partidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Posteriormente asumió en Atenas de San Carlos, en la Segunda División uruguaya. Allí estuvo al frente de 12 encuentros, con cuatro triunfos, cinco empates y tres caídas.

Ahora afrontará el desafío más importante de su carrera como entrenador: intentar devolver a Uruguay al protagonismo internacional después de la decepcionante actuación en el Mundial 2026 y comenzar a construir el futuro del seleccionado con vistas a la próxima Copa del Mundo.