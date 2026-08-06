Diego Forlán fue presentado como nuevo entrenador de Uruguay tras la salida de Bielsa
La AUF oficializó la llegada del histórico exdelantero para dirigir a la Celeste en los próximos amistosos y hacerse cargo también de la selección Sub-20 rumbo al Mundial juvenil de 2027.
Diego Forlán inició una nueva etapa en su historia con la Selección de Uruguay. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo presentó oficialmente como nuevo entrenador de la Celeste luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y la caótica salida de Marcelo Bielsa.
El anuncio se realizó a través de un video publicado en las redes sociales de la AUF, en el que se recordó una frase del propio Forlán durante la Copa del Mundo. Ante la consulta sobre si aceptaría dirigir al seleccionado, el exfutbolista respondió con seguridad: "¿Sabés cómo voy?". Esa respuesta terminó convirtiéndose en la presentación oficial del nuevo ciclo.
Forlán asumirá como entrenador de la selección mayor para los próximos compromisos internacionales y, al mismo tiempo, será el encargado de conducir a la Sub-20 de cara al Mundial de la categoría que se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.
El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, explicó cuál será el alcance de sus funciones: "Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub-20 y ocho partidos de la selección mayor entre septiembre y marzo".
El enorme legado de Diego Forlán con la Selección de Uruguay
Como futbolista, Forlán dejó una huella imborrable en la historia de Uruguay. Disputó 112 partidos con la camiseta celeste y convirtió 36 goles, lo que lo ubica como el tercer máximo goleador histórico del seleccionado, solo por detrás de Luis Suárez (69) y Edinson Cavani (58).
Su momento más recordado llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando fue una de las grandes figuras del torneo, condujo a Uruguay hasta las semifinales y se quedó con el Balón de Oro al mejor jugador de la Copa del Mundo. Un año más tarde también fue pieza clave en la conquista de la Copa América 2011, obtenida en Argentina.
La experiencia de Forlán como director técnico todavía es reducida. Su primera oportunidad fue en Peñarol, en 2020, donde dirigió 11 partidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Posteriormente asumió en Atenas de San Carlos, en la Segunda División uruguaya. Allí estuvo al frente de 12 encuentros, con cuatro triunfos, cinco empates y tres caídas.
Ahora afrontará el desafío más importante de su carrera como entrenador: intentar devolver a Uruguay al protagonismo internacional después de la decepcionante actuación en el Mundial 2026 y comenzar a construir el futuro del seleccionado con vistas a la próxima Copa del Mundo.
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