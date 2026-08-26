El brutal empujón en Atlético Mineiro vs Cruzeiro que mandó a un futbolista al hospital

El clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil quedó marcado por un episodio de máxima tensión al minuto de juego. En la disputa de una pelota aérea en el área, Kaio Jorge empujó por la espalda a Ruan Tressoldi mientras este se encontraba en el aire. La acción provocó que el zaguero de 27 años cayera de espaldas e impactara violentamente su cabeza contra el césped del estadio Mineirão sin posibilidad de protegerse.