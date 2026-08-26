El brutal empujón en Atlético Mineiro vs Cruzeiro que mandó a un futbolista al hospital
El defensor del Galo sufrió un durísimo golpe tras un topetazo en el aire al minuto de juego. El club denunciará al delantero rival y la polémica encendió la Copa de Brasil.
El clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil quedó marcado por un episodio de máxima tensión al minuto de juego. En la disputa de una pelota aérea en el área, Kaio Jorge empujó por la espalda a Ruan Tressoldi mientras este se encontraba en el aire. La acción provocó que el zaguero de 27 años cayera de espaldas e impactara violentamente su cabeza contra el césped del estadio Mineirão sin posibilidad de protegerse.
Aunque Tressoldi intentó mantenerse en cancha, el cuerpo técnico del Galo activó el protocolo de conmoción cerebral de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y dispuso su reemplazo a los 19 minutos por Vitão. El zaguero fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital MaterDei de Belo Horizonte para someterse a estudios de imagen y descartar lesiones cervicales de gravedad.
Escándalo en Brasil: protocolo de conmoción y cruce de dirigentes de Atlético Mineiro y Cruzeiro
La jugada desató un fuerte cruce institucional en la zona mixta. Paulo Bracks, vicepresidente de fútbol de Atlético Mineiro, apuntó duramente contra el atacante rival tras confirmar que el futbolista se encontraba fuera de peligro: "Fue un acto malicioso y desleal, y no lo vamos a aceptar. La integridad física está por encima de la rivalidad". Además, remarcó que el club presentará una denuncia formal ante el comité de arbitraje y evaluará acciones legales por infracción disciplinaria.
Por su parte, el director deportivo de Cruzeiro, Bruno Spindel, rechazó las acusaciones y acusó a la dirigencia del Galo de intentar condicionar a los árbitros de cara a la revancha: "Cruzeiro siempre querrá ganar en la cancha. Esta estrategia para presionar al arbitraje no funcionará con nosotros".
Ya recuperado y tras recibir el alta médica, Tressoldi descargó su bronca en redes sociales contra Kaio Jorge: "Por un lado están los que compiten en el campo; por otro, los que buscan ventaja mediante el juego sucio". En lo deportivo, el cruce de ida finalizó 1 a 1 y la apasionante serie de cuartos de final se definirá el próximo martes en el estadio de Atlético Mineiro.
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