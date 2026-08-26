Sorteo de la Champions League: por qué Liverpool vs. Real Madrid será un cruce prohibido

El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27, que se desarrollará este jueves 27 de agosto en Mónaco a las 13:00 (hora de Argentina), llega con una novedad reglamentaria determinante para los gigantes del continente. Liverpool y Real Madrid podrán volver a verse las caras en la primera etapa del certamen, pero el azar tendrá una restricción inédita: el choque jamás podrá disputarse en el mítico estadio de Anfield.