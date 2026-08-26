Sorteo de la Champions League: por qué Liverpool vs. Real Madrid será un cruce prohibido
La UEFA aplicó una estricta regla reglamentaria que impide a los Reds recibir al Merengue en la fase de liga por tercer año seguido: los detalles.
El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27, que se desarrollará este jueves 27 de agosto en Mónaco a las 13:00 (hora de Argentina), llega con una novedad reglamentaria determinante para los gigantes del continente. Liverpool y Real Madrid podrán volver a verse las caras en la primera etapa del certamen, pero el azar tendrá una restricción inédita: el choque jamás podrá disputarse en el mítico estadio de Anfield.
Champions League, sorteo de la UEFA y la regla de localía
La norma aprobada por el Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA establece que ningún enfrentamiento de la fase de liga podrá repetirse con la misma localía durante tres temporadas consecutivas. Como el conjunto inglés recibió al Merengue en las dos ediciones anteriores, la administración continental bloqueó de manera automática esa condición de anfitrión para el cruce entre ambos.
La medida, que sorprendió desde su implementación, busca evitar repeticiones sistemáticas y ordenar el desarrollo del fixture. Por ende, la única posibilidad de que Liverpool y Real Madrid se crucen en esta instancia de la competencia será con el conjunto español ejerciendo la localía en el estadio Santiago Bernabéu.
Cuáles son los otros cruces que pueden sufrir esta modificación en la próxima Champions League
El choque angloespañol no es el único afectado por esta restricción. La misma regla alcanzará a los duelos entre Benfica y Juventus, que solo podrá jugarse en Italia, y al de Inter frente a Arsenal, cuyo eventual enfrentamiento deberá trasladarse al Emirates Stadium de Londres, dado que en las últimas dos campañas jugaron en territorio portugués e italiano, respectivamente.
Con las bolillas listas y las condicionalidades aplicadas, el calendario de la renovada Fase de Liga comenzará el próximo 8 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027.
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