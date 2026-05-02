El brutal KO de Carlos Prates a Jack Della Maddalena en el UFC de Perth

El desenlace llegó en el tercer round, donde el dominio se volvió total. “Las rodillas de Carlos eran dinamita pura, y el rostro de Jack cada vez tenía mas cortes”. La ofensiva se volvió imparable hasta que una seguidilla de golpes —entre codazos y patadas— terminó por quebrar la resistencia del local, que no pudo continuar ante el poder de “The Nightmare”.

La victoria no solo significó un triunfo resonante, sino también un salto directo en la consideración de la categoría. Con esta actuación, Prates se posiciona como un serio aspirante al título y ya tiene en la mira a Islam Makhachev como próximo gran desafío.

Una noche consagratoria que lo instala definitivamente en la élite del peso wélter.

El impacto de la victoria fue inmediato: no solo reforzó la imagen de Carlos Prates como uno de los strikers más peligrosos de la división, sino que también encendió el interés de los fanáticos por verlo en una pelea de campeonato en el corto plazo. Su capacidad para dominar todos los aspectos del combate y definir con contundencia lo posiciona como una figura en ascenso dentro de la UFC, en un momento donde la categoría wélter busca nuevas caras que marquen el rumbo