El brutal KO de Carlos Prates a Jack Della Maddalena en el UFC de Perth
El brasileño brilló en la pelea estelar con una actuación dominante. Con su victoria, se posiciona como uno de los principales candidatos al cinturón.
El evento de UFC Perth dejó una cartelera cargada de acción y grandes nombres, pero todas las miradas terminaron puestas en el combate principal. En una noche que venía siendo favorable para los peleadores locales, Carlos Prates (25-7) sorprendió al público al noquear de manera contundente a Jack Della Maddalena (18-4), apagando el entusiasmo en el estadio y consolidándose como una amenaza real en la división wélter.
Desde el arranque, Prates dejó en claro su superioridad en el striking. Con combinaciones de muay thai precisas y agresivas, logró neutralizar el estilo boxístico de su rival, obligando a Della Maddalena a buscar alternativas en el grappling para intentar equilibrar el combate.
El segundo asalto profundizó la diferencia. El australiano sufrió el castigo del brasileño, estuvo cerca del nocaut y terminó con evidentes complicaciones físicas, especialmente en su pierna derecha. Prates, fiel a su instinto ofensivo, no bajó la intensidad y mantuvo la presión constante.
El desenlace llegó en el tercer round, donde el dominio se volvió total. “Las rodillas de Carlos eran dinamita pura, y el rostro de Jack cada vez tenía mas cortes”. La ofensiva se volvió imparable hasta que una seguidilla de golpes —entre codazos y patadas— terminó por quebrar la resistencia del local, que no pudo continuar ante el poder de “The Nightmare”.
La victoria no solo significó un triunfo resonante, sino también un salto directo en la consideración de la categoría. Con esta actuación, Prates se posiciona como un serio aspirante al título y ya tiene en la mira a Islam Makhachev como próximo gran desafío.
Una noche consagratoria que lo instala definitivamente en la élite del peso wélter.
El impacto de la victoria fue inmediato: no solo reforzó la imagen de Carlos Prates como uno de los strikers más peligrosos de la división, sino que también encendió el interés de los fanáticos por verlo en una pelea de campeonato en el corto plazo. Su capacidad para dominar todos los aspectos del combate y definir con contundencia lo posiciona como una figura en ascenso dentro de la UFC, en un momento donde la categoría wélter busca nuevas caras que marquen el rumbo
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