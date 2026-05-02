Franco Colapinto terminó 10° y se quedó sin puntos en la Sprint del GP de Miami

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Esta victoria en el sprint de 2026 de Norris se suma a su triunfo en la carrera principal de Miami en 2024, donde logró su primera victoria en la F1, y a su victoria en el sprint de Miami de 2025.

Video: así fue la largada de la Sprint en el GP de Miami

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Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco mate en mano

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y la actriz y cantante Maia Reficco confirmaron oficialmente su relación en el paddock durante el Gran Premio de Miami 2026

Tras meses de rumores, la pareja fue captada besándose y caminando de la mano en el circuito luego de que Colapinto lograra el octavo puesto (P8) en la clasificación para la carrera Sprint. El equipo Alpine incluso compartió un video en sus redes sociales validando el vínculo, lo que generó un gran impacto en el paddock y entre los seguidores argentinos

Aunque ya se habían mostrado juntos en eventos previos en Buenos Aires, el paddock de Miami fue el escenario del primer beso público compartido por fuentes oficiales del equipo.

Reficco acompañó a Franco durante todo el fin de semana en Estados Unidos, incluso llegando al circuito junto a él mientras el piloto llevaba el tradicional mate.

Foto: así llegó Franco Colapinto al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco

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Ángela Torres reveló por qué se peleó con Maia Reficco: "La eliminé de mi vida"

El mundo del espectáculo tiene historias que resurgen con el tiempo, y una de ellas es la fuerte pelea que marcó el quiebre definitivo entre Ángela Torres y Maia Reficco, hoy en el centro de la escena por su relación con Franco Colapinto.

Fue la propia Ángela quien, en distintas entrevistas, recordó el episodio que terminó con una amistad que parecía sólida. Todo ocurrió en una salida nocturna, en la que ambas compartían un mismo círculo y confianza. Sin embargo, lo que parecía una noche más terminó en una situación que la actriz definió como “horrible”.

Según relató, ella tenía un interés amoroso claro y Maia estaba al tanto. Pero en un momento de la noche, todo cambió: vio a su entonces amiga besándose con ese chico frente a ella y, poco después, yéndose juntos. El impacto fue inmediato y, para Torres, determinante.

La actriz no dudó en calificar lo ocurrido como una traición. Explicó que estaba muy enganchada emocionalmente y que lo que más le dolió fue que Maia conocía perfectamente la situación. Ese gesto fue suficiente para tomar una decisión tajante: cortar el vínculo por completo.

Con el paso de los años, el conflicto bajó en intensidad mediática, pero no hubo reconciliación. Si bien Ángela adoptó una postura más diplomática en público y llegó a desearle lo mejor, dejó en claro que la relación no tuvo vuelta atrás. Así, una historia que comenzó como una amistad cercana terminó convertida en una ruptura definitiva, marcada por un episodio que, según sus propias palabras, no tuvo perdón.